Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra zapewnia, że

informacje o wirusie ptasiej grypy (H5N1) w mięsie drobiowym są nieprawdziwe. Konferencja odbyła się w odpowiedzi na medialne doniesienia, w których mowa o tym, że za ostatnie przypadki śmierci kotów odpowiada wirus wykryty w surowym mięsie drobiowym.

W ostatnich dniach jedna z gazet podała informację, że koty zarażają się wirusem H5N1 w wyniku spożycia surowego mięsa drobiowego. Wiadomość ta wywołała duże zamieszanie wśród konsumentów. Wywołała także stanowczą reakcję - zarówno wśród wirusologów, jak i ze strony ministerstwa rolnictwa. Obie strony uspokajają - nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, a podawane informacje o wirusie ptasiej grypy w mięsie drobiowym są nieprawdziwe.

Nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo

Jesteśmy największym producentem drobiu w Europie. Eksportujemy na cały świat drób z ogromnym sukcesem. Polskie zakładały przetwórcze, produkujące drób, przetwarzające drób są najnowocześniejszymi w Europie - mówił podczas konferencji prasowej Krzysztof Ciecióra.

Minister podkreślał, że doniesienia medialne są nieprawdziwe.

Informacje o wirusie ptasiej grypy w mięsie drobiowym są nieprawdziwe, żadne badania tego nie potwierdzają. Doniesienie w mediach wprowadzają w błąd - przekonywał wiceminister. - To kolejna próba podważenia jakości i wiarygodności polskiej żywności pochodzenia zwierzęcego. Nie dalej jak rok temu dziennikarze nie czekając na oficjalne potwierdzenie podali informację, że pasze którymi jest karmiony drób w Polsce zawierają różne substancje. Okazało się to oczywiście nieprawdą. Popsuło to wizerunek polskiego drobiu na świecie. Dzisiaj mamy podobną sytuację.

Uspokaja i ministerstwo i wirusolodzy

Podczas konferencji wypowiadał się także wirusolog, Krzysztof Pyrć z Laboratorium Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Ukazał się materiał prasowy, który sugeruje, że wyniki przeprowadzonych przez nasze zespoły naukowe badań wykazały, że koty w ostatnich tygodniach zakażają się wirusem ptasiej grypy H5N1 poprzez skażone mięso pochodzące z drobiu polskiego. Chciałem powiedzieć, że jest to nieprawda, my tego nie wykazaliśmy - mówił Pyrć.

Naukowiec dodał, że co prawda w jednej z pięciu próbek pokarmu, które zostały przebadane, można znaleźć wirusa H5N1 zarówno w postaci kwasów nukleinowych, jak i zakaźnego wirusa, nie oznacza to jednak, że to drób był źródłem tego zakażenia. Podkreśla jednak, że ten trop powinien zostać bardzo dokładnie zbadany.

Środowisko badawcze już wczoraj wydało oficjalne oświadczenie, w którym dementuje informację, mówiącą o obecności wirusa w mięsie.

Ponieważ w tekście znajduje się nadinterpretacja wyników naszych badań, która wypacza sens uzyskanych wyników i może prowadzić do paniki oraz strat zarówno ekonomicznych, jak i wizerunkowych zdecydowaliśmy się w dniu dzisiejszym upublicznić nasze stanowisko i przedstawić rzeczywistą interpretację danych - napisali we wspólnym oświadczeniu Krzysztof Pyrć, Maciej Grzybek i Łukasz Rąbalski.

H5N1 u kotów to żadna nowość

Zakażenia wirusem grypy ptaków H5N1 u kotów nie są czymś nowym. Zwykle występują ogniska zakażeń, które mają tendencje do samowygaszania się - przekonywał prof. Stanisław Winiarczyk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. W ramach działań prewencyjnych Inspekcja Sanitarna podjęła już kroki polegające na objęciu osób, które były właścicielami, czy kontaktowały się z chorymi zwierzętami, nadzorem epidemiologicznym.

Uspokajał także główny lekarz weterynarii, Paweł Niemczuk.

Drób do uboju może trafić tylko zdrowy. Na fermach wystawiane są świadectwa zdrowia, potem w zakładach jest badanie przedubojowe oraz poubojowe. Każde ognisko grypy ptaków jest radykalnie przez nas zwalczane z urzędu. Podkreślam także, że nie wiemy czym karmione były zdechłe koty - podkreślił.

W sprawie zdecydowanie wypowiedziała się też Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, która zapewnia, że polskie mięso drobiowe było, jest i będzie bezpieczne.

Rozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji w zakresie związku między chorobą a mięsem drobiowym jest krzywdzące dla nas i naszej branży. Takie informacje wzbudzają nieuzasadniony niepokój wśród konsumentów i obniżają ich zaufanie do producentów wyrobów mięsnych - napisano w oświadczeniu.

Jest niezwykle ważne, abyśmy ostrożnie podchodzili do tego, co piszemy. Przemysł drobiarski na swój sukces pracował przez wiele lat. A osiągnęliśmy wiele, bo jesteśmy pierwszym producentem drobiu w Europie i czwartym na świecie. Teraz jednym artykułem możemy to wszystko zniweczyć - dodał Witold Choiński, prezes związku Polskie Mięso.

Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w 2022 roku odnotowano wzrost eksportu mięsa drobiowego do 4,3 mld euro z 2,7 mld euro w 2021 r., co oznacza zwyżkę o 56,8 proc.