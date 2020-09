Puda za Ardanowskiego

Jan Krzysztof Ardanowski pełnił funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi od 20 czerwca 2018 roku. Zastąpi go Grzegorz Puda.

Jan Krzysztof Ardanowski był jednym z posłów PiS, głosujących przeciw nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jeszcze tego samego dnia minister został zawieszony w prawach członka PiS, a zawieszenie dotyczyło też członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS.

- Ze statutu PiS wynika, że osoba, która jest pozbawiona praw członka PiS, również traci rekomendację na pełnione przez siebie funkcje – mówił 23 września rano Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

Minister Ardanowski - w wywiadzie dla jednego z portali udzielonym wkrótce potem - stwierdził, że nie wykonał wolty, jest konsekwentny w swoich argumentach. - To PiS zrobił woltę – stwierdził i dodał, że sytuacja w Zjednoczonej Prawicy martwi go i ciśnie mu łzy do oczu.

Potem przyszły kolejne wywiady, po których stało się jasne, że odwołanie ministra jest tylko kwestią czasu.

Dziś już wiadomo, jakie są skutki tej sytuacji. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił właśnie skład nowego rządu – nie ma w nim Ardanowskiego.

Jan Krzysztof Ardanowski objął stanowisko po Krzysztofie Jurgielu, który pełnił funkcję ministra nieco dłużej niż Ardanowski – bo od 16 listopada 2015 r. i w czerwcu 2018 złożył rezygnację z powodu – jak podano - względów osobistych.

Nowy minister obejmując stanowisko zapowiadał uspokojenie sytuacji na wsi (w owym czasie przewidywano narastającą suszę i dyskutowano o nieskutecznej walce z ASF – zrezygnowano z budowy płotu na wschodzie), prezentował się jako zwolennik zastąpienia rodzimymi paszami importowanej genetycznie modyfikowanej soi, opowiadał się za zrównaniem dopłat bezpośrednich dla polskich rolników w stosunku do unijnych, zapowiadał uregulowanie i ustabilizowanie rynków – tak, żeby rolnicy mogli produkować "wysokiej jakości, znakomitą żywność i uzyskiwać za to przyzwoite dochody".

Ardanowski: Jeżeli coś należy się rolnikom niemieckim czy francuskim, to tak samo należy się polskim

Podczas niedawnej konferencji prasowej, podsumowującej dwa lata urzędowania, Ardanowski wskazał jako swoje osiągnięcia: większe dofinansowanie do paliwa rolniczego, zwiększenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego do ok. 10 tys., wsparcie z PROW przetwórstwa w ramach RHD i MOL, rzeźnie rolnicze, wzmocnienie pozycji rolników na rynku, narodowy holding spożywczy, ucywilizowanie łańcucha żywnościowego, polską żywność wysokiej jakości, wzmocnienie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, budowanie marki polskich produktów żywnościowych, eksport produktów rolno-spożywczych.

Wobec Ardanowskiego w lutym 2019 zgłoszono wniosek o wyrażenie wotum nieufności.

Ardanowski musi odejść?

Obecną rekonstrukcję rządu zapowiadano jeszcze przed wakacjami, minister Ardanowski wielokrotnie już wcześniej mówił o możliwości swojej dymisji, była ona od dawna oczekiwana i spodziewana. Konflikt wokół ustawy o ochronie zwierząt jest więc komentowany jako pozorny, pozwalający Ardanowskiemu odejść ze stanowiska w chwale obrońcy polskiego rolnika, a nie ewakuującego się z niego w sytuacji rosnącego niezadowolenia środowiska.

To nie pierwsze nieudane starcie Ardanowskiego z tzw. obrońcami zwierząt, ale poprzednie nie doprowadziło go do podjęcia przygotowania zmian w ustawie o ochronie zwierząt – w końcu przygotowała je młodzieżówka PiS, a podpisał jako reprezentant wnioskodawców ustawy poseł Grzegorz Puda.

Odbierając zwierzęta z ITP w Falentach, organizacje działały zgodnie z prawem

Przewidywano, że po jesiennej rekonstrukcji rządu Ardanowski trafi do kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, ale po zawirowaniach związanych z ustawą o ochronie zwierząt bardziej prawdopodobny wydaje się jego udział w nowej partii, której założenie zapowiada Szczepan Wójcik, dotąd hodowca norek i sponsor organizacji pozarządowej Instytut Gospodarki Rolnej oraz portalu rolniczego.

Stanowisko ministra rolnictwa obejmie Grzegorz Puda. To duże zaskoczenie, poseł i wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej dotąd nie zajmował się rolnictwem, ale firmował ustawę o ochronie zwierząt.

Mamy więc do czynienia z trzecią przegraną Ardanowskiego z tzw. obrońcami zwierząt. Czy to już koniec tego rozdziału?

Oficjalny życiorys nowego ministra Grzegorza Pudy wygląda następująco:

15 lipca 2019 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, które z dniem 15 listopada 2019 roku zostało przekształcone w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach.

Menedżer, samorządowiec, wykładowca.

Urodził się w 1982 roku w Bielsku-Białej. Studia wyższe ukończył z tytułem magistra-inżyniera w Krakowie. Obecnie jest także popularnym wykładowcą akademickim na jednej z bielskich uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek.

Doświadczenie samorządowe zdobył m.in. jako koordynator w starostwie powiatowym i Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Mandat radnego wykonywał niemal przez trzy kadencje, do czasu wyborów do Sejmu w 2015 roku. Objął mandat posła Sejmu VIII kadencji. Przed objęciem stanowiska wiceministra był Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury. Jako poseł pełnił także funkcje Sekretarza Sejmu.

Prywatnie pasjonat żeglarstwa oraz miłośnik zwierząt działający na ich rzecz w sejmowym zespole.