Czy teledetekcja jest przyszłością dla systemu oceniana strat suszowych? Na to pytanie odpowiada dr Rafał Pudełko z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego.

Rafał Pudełko: W chwili obecnej rzeczywiście musimy zaimplementować pewne rozwiązania technologiczne, po to żeby już mówić o systemie idealnym. Co nie oznacza, że teraz jest źle. Słowo idealne jest bardzo wrażliwe - dlatego, że różne grupy interesariuszy różnie rozumieją Co znaczy idealnie. z naszego punktu widzenia system powinien odpowiadać (na potrzeby - przyp. red.) i być wiarygodny dla wszystkich zainteresowanych. Z jednej strony powinien spełniać wszystkie warunki merytoryczne, których oczekujemy od od monitoringu, czyli mówiąc prostszym językiem system powinien pokazywać dokładnie to, co obserwujemy w przestrzeni. Po drugie system powinien być akceptowany zarówno dla administracji, jak też dla dla rolników. Natomiast, rzeczywiście możemy mówić o pewnych różnicach, które wynikają bardzo często chociażby z agrotechniki, która nie zawsze dostosowana jest do danych warunków regionalnych, czy właśnie do zagrożenia występowania suszy w terenie.

Zanim przejdziemy do tej agrotechniki i próby wymiarowania tego i wprowadzenia do tego do systemu danych, które później będą wyliczały efekty końcowe, to proszę mi powiedzieć - Pan powiedział, że chodzi o to, żeby wszystkie działki rolnicze w Polsce zostały pokryte systemem. To jest jednak kwestia. No i druga kwestia, że nie ma sensu rozbudowywania tych stacji, które są naziemne, tylko że będziemy się koncentrowali na teledetekcji. W jakich krokach instytut dojdzie do tych rozwiązań?

Tak naprawdę już w chwili obecnej monitorujemy wszystkie działki rolne w Polsce dlatego, że to jest wymóg aplikacji suszowej. Czyli to Instytut dostarcza informacji o stwierdzonych, szacowanych stratach, a później w aplikacji suszowej kolejny Instytut - IRGŻ - szacuje stratę już w gospodarstwie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się procedurze szacowania strat, tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. Głównie wynika to z tego postępu technologicznego, który w ostatnich latach się poczynił i tych narzędzi, które obecnie są dostępne do tego, żeby je wdrożyć. Tu myślę głównie o teledetekcji satelitarnej, czyli o takiej obrazowej metodzie obserwacji rzeczywistej sytuacji na polach. Włączenie pionu satelitarnego, który jest oferowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, tutaj głównie myślę o takich satelitach jak Sentinel 1, Sentinel 2, daje nam olbrzymie możliwości dlatego, że obrazy te pokazują nam to, co się dzieje w rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dokładnością 10 m. Czyli takiego kwadracika, piksela 10 m na 10 m, dla którego możemy określać różne parametry, które odpowiadają głównie za kondycję naszych upraw.

Teledetekcja jest perspektywą na przyszłość

My to już wdrażamy pilotażowo. Natomiast, żeby to wdrożyć operacyjnie potrzebujemy pewnego wsparcia, które zapewni instytutowi budowa centrum, które będzie wyposażone w odpowiednie serwery, które pozwolą nam na pobieranie wszystkich tych danych.

Jakie środki są potrzebne na taką budowę?

W tym momencie jeszcze trudno to ocenić. Prowadzimy różne rozmowy, proponujemy różne rozwiązania.

Czy możemy mówić tu o współpracy między różnymi podmiotami badawczymi?

Współpraca tak, czy inaczej jest jest konieczna i tutaj tak naprawdę najchętniej byśmy widzieli współpracę z rolnikami.

Współpraca z rolnikami - na jakich zasadach?

Jak taka współpraca powinna wyglądać? Rolnicy mówią, że oni chcą w tym roku, żeby rzeczoznawcy poszli w teren i oszacowali stratę.

Przede wszystkim współpraca powinna wyglądać życzliwie, ale też merytorycznie. Powinna się opierać się na wymianie informacji, ale też na takim bezpośrednim kontakcie. Te możliwości od jakiegoś czasu rolnikom oferujemy na stronach systemu monitoringu suszy, gdzie mogą podzielić się z nami informacjami dotyczącymi na przykład agrotechniki, obserwowanych strat, ale nie tylko związanych z suszą, również innych, które później bezpośrednio, czy pośrednio wpływają na straty suszowe. To co najważniejsze, to oczekiwalibyśmy od rolników też udzielania pełnych zgód na możliwość wykonania badań terenowych na ich polach. W obecnej sytuacji powiedzmy, takie bez wcześniejszych uzgodnień z rolnikami wchodzenie na pole i pobieranie próbek, czy to próbek gleby, czy próbek roślinnych, nie do końca jest jest możliwe. Takie zgody na pewno nam w dużej mierze może ułatwią działania.

Zachęcamy rolników w całej Polsce do kontaktu z Instytutem. To naprawdę nie jest trudne, wystarczy wejść na stronę serwisu czyli susza.iung.pulawy.pl. Na stronie głównej jest zakładka dotycząca tej ankiety, można samodzielnie sobie tam wejść, tą ankietę wypełnić. Ankieta jest krótka nie zajmie dużo czasu.

Jak zwymiarować agrotechnikę, czyli tak naprawdę wiedzę naukę czy też technologię którą się wkłada w uprawę?

Jeżeli chodzi o agrotechnikę to tutaj rzeczywiście są pewne kluczowe informacje, które dają nam wskazówki w jaki sposób interpretować dane satelitarne prawda i to są to są informacje, które mówią o zabiegach wykonanych, także o poziomie nawożenia, o sposobie uprawy i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo dobre przesłanki do tego żeby móc pełniej określić sytuację na danym polu i dużo bardziej szczegółowo szacować szacować straty.

Dziękuję bardzo za rozmowę.