Policjanci wytropili egzotycznego węża-dusiciela na plantacji kukurydzy pod Łukowem, w województwie lubelskim.

Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci koło miejscowości Krynka w gminie Łuków (woj. lubelskie), po telefonie od kobiety, która w trakcie rowerowej przejażdżki zauważyła... węża.

28-latka ujrzała niespotykanego w Polsce gada na polnej drodze na skraju lasu. Spłoszony wąż pełzł w kierunku plantacji kukurydzy. Kobieta skontaktowała się również z lekarzem weterynarii, który po opisie stwierdził, że chodzi o pytona królewskiego.

Policjanci przybyli i odszukali węża na polu. Metrowy okaz faktycznie okazał się pytonem królewskim. Węże tego gatunku to zwierzęta chronione. Policjanci przekazali węża strażakom, którzy odwieźli go do schroniska. Teraz śledczy próbują ustalić, jak egzotyczny pyton znalazł się w Polsce i na polu w Krynkach.