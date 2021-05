Radosław Iwański redaktorem naczelnym magazynu Farmer

W czerwcu stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika Farmer obejmuje Radosław Iwański, który po kilku latach przerwy wraca do pracy w Grupie PTWP. Z redakcją żegna się Małgorzata Powałka dotychczasowa redaktor naczelna magazynu, odpowiedzialna również za działania konferencyjne „Farmera”. Serwisem farmer.pl dalej zarządzać będzie Iwona Dyba.

Radosław Iwański jest absolwentem Wydziału Rolniczego SGGW. Po ukończeniu studiów współpracował przez wiele lat z Programem 1 TVP SA, wiążąc się z Telewizją Edukacyjną i programami „Notowania” i „Magazyn Notowań”, a następnie z Redakcją Rolną TVP („Tydzień”; „Agrobiznes”). Był także rzecznikiem prasowym agencji płatniczych w Polsce: Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gdy ponownie powrócił na ścieżkę dziennikarską związał się właśnie Farmerem i farmerem.pl, gdzie współpracował m.in. z Iwoną Dybą, obecną szefową portalu farmer.pl.

Iwona Dyba, redaktor naczelna farmer.pl oraz Radosław Iwański redaktor naczelny miesięcznika Farmer

– Bardzo miło wspominam te lata, bo ogromnym wyzwaniem dla nas i dla całego zespołu dziennikarskiego było budowanie marki Farmera w Internecie – wspomina Iwański. – Zyskaliśmy ogromne zaufanie wśród rolników, a Iwona przez te kilka lat wraz ze współpracownikami wykonała ogromną pracę, umacniając Farmera na pozycji nr 1 w Polsce – dodaje.

Farmer.pl to dziś niekwestionowany lider na rynku – Grono naszych czytelników stale się powiększa, co zauważamy nieustannie w coraz większym dotarciu do naszych odbiorców online, utrzymując ponad milion unikalnych użytkowników. Jesteśmy obecni nie tylko w naszym serwisie, ale też pozostajemy z Państwem w kontakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych – Facebooka, Instagrama, Twittera czy Linkedina. Nasz newsletter dociera do 47 tys. odbiorców związanych ściśle z branżą agro.

Jednocześnie, w minionym roku udało nam się dostosować do często trudnych i nieprzewidywalnych warunków funkcjonowania związanych z pandemią koronawirusa. Pozostawaliśmy z Czytelnikami w kontakcie zarówno przeprowadzając kolejną edycję konferencji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie oraz Przez Innowacyjność do Sukcesu. Do tego regularnie kontynuujemy cykl webinarów redakcyjnych dla rolników specjalizujących się w różnych działach rolnictwa, a także już kolejny sezon kontynuujemy relacje polowe z różnych regionów Polski, na platformie Dni Pola Online.

– Dziękujemy Małgorzacie Powałce w jej wkład w rozwój marek Farmer i Bez Pługa oraz zaangażowanie w organizację konferencji i ich edycji prowadzonych online w tym trudnym czasie pandemii – mówi Iwona Dyba redaktor naczelna farmer.pl. ­­– Jednocześnie witamy na pokładzie Radosława Iwańskiego, przed nami sporo rozwojowych projektów i to świetna wiadomość, że będziemy je prowadzili wspólnie.

– Ogromnie się cieszę, że znowu mogę pracować dla Farmera i całego rolnictwa w Polsce, i że po raz kolejny jest mi dane współpracować z Iwoną, bo wierzę, że poprowadzimy media Grupy PTWP do kolejnych sukcesów - powiedział Iwański.

Przez ostatnich kilka lat Iwański szefował „Hodowli i Chowie Bydła” oraz reprezentował w mediach Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

– Zawsze ceniłam sobie profesjonalizm Radka i jego analityczne podejście do zachodzących zmian w rolnictwie. Jestem przekonana, że przed nami dużo dobrej pracy i kolejnych wyzwań. A jednym z nich jest na pewno utworzony w ramach Grupy PTWP serwis giełdarolna.pl, który z miesiąca na miesiąc zyskuje na popularności. Dziś już nie tylko oferujemy naszym czytelnikom pakiet najważniejszych informacji niezbędnych do kierowania gospodarstwem i podejmowania decyzji, ale sprawiamy, że wszystko to czego szukają zarówno w zakresie części i maszyn nowych i używanych lub chcą po prostu sprzedać jest dostępne od ręki, szybko i sprawnie właśnie za pośrednictwem giełdy rolnej. – powiedziała Iwona Dyba. – Dzięki Giełdzie Rolnej wypłynęliśmy na szerokie wody e-commerce, i jest to już nasz kolejny obszar działalności internetowej, po oczywiście portalu, konferencjach online i webinarach.