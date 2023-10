Chciałbym być dobrą wróżką i za rok o tej porze powiedzieć, że udało się rozwiązać problem z napływem zboża, że udało się to usystematyzować w jakiś sposób - mówi w rozmowie przedwyborczej Rafał Kargol, członek Agrounii, który do parlamentu startuje z list Koalicji Obywatelskiej.

Kampania jest bardzo brutalna, zderzacie się na co dzień z hejtem, z takimi bardzo niefajnymi zachowaniami. Czy to jakoś was mobilizuje, czy raczej deprymuje?

W rzeczywistości nie jest tak źle. Od kilkunastu dni jestem w trasie, w różnych miejscowościach - w większych miastach, w małych miastach, w miasteczkach, po wioskach jeździmy też i, jeżeli wychodzimy do ludzi rozmawiamy z nimi, to naprawdę bardzo mało się spotyka ludzi, którzy nie byliby życzliwi. Ludzie doceniają to, że ktoś przychodzi, próbuje rozmawiać, pyta o problemy, także w rzeczywistości, na żywo wygląda to dużo lepiej niż w internecie. Wiadomo, że w internecie jesteśmy anonimowi, dlatego łatwo się krytykuje i hejtuje. Myślę, że to głównie z tego wynika.

Jesteśmy na Lubelszczyźnie, która sama w sobie jest bardzo specyficznym regionem kraju. Jakie problemy ludzie tutaj mają? Z czym się mierzy tutejsze rolnictwo, oprócz oczywiście tych problemów ogólnych, napływu zboża czy Zielonego Ładu?

Rolnictwo na Lubelszczyźnie ma bardzo długie tradycje, jest wysoko rozwinięte, mamy bardzo dużo rozwiniętych, nowoczesnych gospodarstw. Niestety ta sytuacja, którą mamy od dwóch lat, związana z wojną na Ukrainie bezpośrednio się przedkłada. Rolnicy zwracają uwagę, że to jest po prostu nowe. Właściwie nie mogliśmy się przygotować do tego i to jest największy problem. My, jako Lubelszczyzna, jesteśmy na tak zwanej tej pierwszej linii frontu. Rolnicy gdzieś w Pomorskiem odczuwają to inaczej. U nas dochodzą duże koszty transportu do portów. To bardzo rzutuje na opłacalność gospodarstw.

Położenie Polski to nie tylko zagrożenia, ale też szanse

Wybiegnijmy troszkę w przyszłość. Trafia Pan na ławy sejmowe, gdzie Rafał Kargol się widzi w Sejmie? Minister rolnictwa, komisja rolnictwa? Jakie jest Pana marzenie?

Bez dwóch zdań temat rolnictwa jest dla mnie najbliższy. Urodziłem się na wsi, wychowałem się na wsi, zajmuje się od zawsze rolnictwem. Rolnictwo to jest moje oczko. Także najbliżej mi do ministerstwa rolnictwa by było.

Na pewno chcielibyśmy zacząć od podsumowania, bo żeby zrobić coś nowego, coś dobrego, trzeba postawić grubą kreskę pod tym, co było robione do tej pory. Myślę, że to jest nasz priorytet, żeby zacząć właśnie od audytu. Chcielibyśmy zrobić audyt i wprowadzać nowe rozwiązania, nowe standardy, przede wszystkim w ministerstwie. Tak jak w każdym ministerstwie, w ministerstwie rolnictwa trzeba świeżych, nowych twarzy, fachowców związanych z daną branżą, z daną dziedziną. Ja tutaj się czuję jak ryba w wodzie.

Pójdźmy dalej. Widzimy się w tym samym miejscu za rok, o tej porze. O czym wy, jako Agrounia, będziecie mogli powiedzieć: załatwiliśmy.

Chciałbym być dobrą wróżką. Jeżeli mam się pobawić w dobrą wróżkę to po roku chciałbym powiedzieć, że udało się rozwiązać problem z napływem zboża, że udało się to usystematyzować w jakiś sposób. Położenie geograficzne Polski z jednej strony wprowadza pewne niebezpieczeństwa, ale z drugiej strony daje też szanse. Musimy zrobić wszystko, żeby to nasze położenie geograficzne umieć dobrze wykorzystać. Wiadomo, musimy pomagać Ukrainie, bo ona jest w stanie wojny, ale nie możemy zapominać o polskim rolnictwie. Polskie rolnictwo jest dla mnie priorytetem i myślę, że po tym roku dobrze by było, gdybyśmy się spotkali i mogli powiedzieć z czystym sumieniem, że udało się uporządkować napływ zbóż, że udało się nam uporządkować napływ innych artykułów rolno-spożywczych, żeby te wszystkie mechanizmy ze sobą współdziałały, ale z korzyścią i dla Polski i dla naszych sąsiadów.

Rolnicy - ogrodnicy potrzebują wsparcia

Mówimy o problemach w rolnictwie bardzo ogólnie, ogólnokrajowo. Co Pan chciałby zrobić tutaj na Lubelszczyźnie, u siebie?

Lubelszczyzna to jest region ogrodniczo-rolniczy, czyli są szerokie specjalizacje. Wiadomo, że mamy tutaj sadownictwo, mamy zagłębie ogrodnictwa szklarniowego, a o tym bardzo rzadko i bardzo mało się mówi. Ja też jestem rolnikiem-szklarniowcem, bo uprawiam warzywa pod osłonami od 20 lat. Jako rolnicy – ogrodnicy, w zeszłym roku, zostaliśmy pozostawieni sami sobie przez rząd. Nie mieliśmy możliwości zakupienia opału, podrożał on siedmiokrotnie. Szacunki są takie, że w związku z tą sytuacją w skali kraju mamy około 100 - 150 hektarów szklarni nieobsadzonych warzywami. To jest potężna wyrwa w produkcji żywności, a wiadomo, że ta produkcja, ta skala przedkłada się bezpośrednio na PKB kraju.

Chciałbym skupić się tutaj, w Lubelskiem, właśnie na tym, żeby zwrócić uwagę rządzących na ogrodnictwo, ogrodnictwo szklarniowe, na te specjalizacje. Żeby Polska była bezpieczna żywnościowo, żebyśmy mogli kontynuować te swoje tradycje, bo słyniemy nie tylko w Polsce, ale na świecie z produkcji bardzo wysokiej jakości owoców i warzyw. Chciałbym pomagać rolnikom w tym, żeby te tradycje były kontynuowane i żeby ta produkcja była opłacalna.

O waszych działaniach, jako Agrounii jest ciągle głośno, ale jednocześnie ciągle zderzacie się z tą ścianą już urzędujących. Jak sobie z tym radzicie?

Jeżeli chce się zrobić coś dobrego i wywraca się jakiś tam dotychczasowy porządek, to rządzącym się to nie podoba. Drugiego grudnia ubiegłego roku weszliśmy z grupą swoich działaczy do Urzędu Wojewódzkiego, do wojewody Lecha Sprawki i chcieliśmy nagłośnić temat zboża technicznego. Chcieliśmy spytać, co z urzędu zostało zrobione w kwestii zboża technicznego. Wtedy nikt nie widział problemu. Teraz pojawił się niedawno raport NIK-u, który mówi o dwóch milionach ton zboża technicznego. Wiadomo są ekspertyzy, są analizy. Będziemy tutaj też próbowali wyciągnąć konsekwencje wobec urzędujących.

Dziękuję za rozmowę.