Rafał Romanowski ponownie wiceministrem rolnictwa

Mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, a co dopiero trzy... Ale dla Rafała Romanowskiego, nowego wiceministra rolnictwa, to żaden problem.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył dziś akt powołania na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panu Rafałowi Romanowskiemu.

Rafał Romanowski pełnił już tę funkcję w latach: 2007 (koalicja PiS-Samoobrona-LPR) i 2015, kiedy to został powołany na stanowisko wiceministra przez ówczesnego ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela (PiS). Odpowiadał wówczas m.in. za realizację dopłat bezpośrednich, sprawy wsi (szkoły, kultura, praca i ubezpieczenia socjalne), a także nadzorował departament prawny.

- Mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, a co dopiero trzy!!!

Tylko, że ta rzeka nigdy nie jest taka sama – nie ta woda, nie ten nurt. Inaczej było w 2007, inaczej w 2015 a inaczej w w 2021 - napisał na profilu w mediach społecznościowych nowy wiceminister rolnictwa.

Dodał, że nie mógł odmówić wicepremierowi polskiego rządu - "mojego rządu" - jak podkreślił, konstytucyjnemu ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Henrykowi Kowalczykowi.

- Sprawy rolnictwa, sprawy polskiej wsi cały czas były i są mi bardzo bliskie. Myślę, że przez wiele lat swojej pracy udało mi się udowodnić, że sprawy ojczyzny są dla mnie bardzo ważne. I dlatego po raz trzeci wchodzę do tej samej rzeki i podjąłem się obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dodał.

Trudno nie łączyć nowej nominacji Rafała Romanowskiego z zapowiedziami wicepremiera Kowalczyka dotyczącymi przyspieszenia prac nad Holdingiem Spożywczym.

Dla przypomnienia, w marcu 2020 r. Jacek Sasin, minister Aktywów Państwowych powołał Rafał Romanowskiego na swojego pełnomocnika ds. rolno-spożywczych, odpowiedzialnego m.in. za prace przy powstawaniu Krajowej Grupy Spożywczej, dziś zwanej Holdingiem Spożywczym właśnie.

O tworzącym się w "bólach" Holdingu Spożywczym pisaliśmy też tu: