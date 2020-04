Rekord portalu farmer.pl: w marcu było z nami ponad milion użytkowników!

Portal farmer.pl w marcu odnotował historyczny rekord i umocnił swoją pozycję jako numer 1 wśród portali branżowych. Naszą stronę odwiedziło 1 143 032 unikalnych użytkowników, czyli o 35 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 r. Zanotowaliśmy też imponującą liczbę odsłon – 5,6 miliona. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Wynik ten niezwykle nas cieszy, tym bardziej że marzec to pracowity miesiąc dla rolników. Jednak wciąż rosnące liczby użytkowników, a także odsłon naszych artykułów, pokazują, że farmer.pl pozostaje najpopularniejszym i najwiarygodniejszym źródłem informacji o rolnictwie - nawet w tym trudnym, pod wieloma względami, czasie.

Ten rok nie zaczął się pomyślnie dla polskiego rolnictwa: susza na przednówku, bezśnieżna zima, to zapowiedź problemów agrotechnicznych, z którymi już teraz muszą borykać się rolnicy. Dodatkowo szerzące się afrykański pomór świń i grypa ptaków, wahania w skupach i cennikach powodowane epidemią koronawirusa nie napawają optymizmem.

Nasza redakcja wie, jak ważne są rzetelne informacje oraz wyczerpujące artykuły poradnikowe z dziedziny agrotechniki, produkcji zwierzęcej i techniki rolniczej, dlatego codziennie zamieszczamy na naszej stronie szereg raportów, porad, analiz rynkowych i najważniejszych wiadomości z dziedziny finansów i prawa. Zauważamy, że liczycie Państwo na szybki i wiarygodny przekaz informacji, dlatego codziennie pilnujemy tematów i wydarzeń istotnych dla prowadzenia gospodarstwa.

Oprócz tego przygotowaliśmy serwis specjalny Koronawirus a sektor rolny, w którym zbieramy wszystkie wiadomości związane z epidemią, publikujemy prognozy rynkowe i informujemy o ograniczeniach w handlu i dystrybucji. Chcemy, by w tej nowej rzeczywistości w jakiej znajduje się obecnie cały świat, branża rolnicza miała pełny obraz zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią. Szeroki dostęp do nowych wymogów i obostrzeń ale i doniesień, ma przyczynić się nie tylko do wsparcia informacją Waszej produkcji, ale przede wszystkim pomóc w ochronie zdrowia Waszego i Waszych Bliskich Osób. Wiemy, że branża rolnicza to kluczowy i strategiczny dział gospodarki, zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Społeczeństwo, jak chyba nigdy w ostatnich dziesięcioleciach, liczy na Was i Waszą pracę.

Dlatego codziennie będziemy dbać, aby dostarczyć jak najlepsze i aktualne informacje, które tę pracę mają Wam ułatwiać.

W tym czasie niezwykle ważna jest także wiosenna ochrona roślin, ponieważ niezwalczone wiosną chwasty kradną składniki pokarmowe i wodę przeznaczoną dla roślin uprawnych, dlatego kompendium wiedzy agrotechnicznej w tym zakresie zebraliśmy dla was w serwisie Wiosenne odchwaszczanie od A do Z, w którym podpowiadamy, jak skutecznie pozbyć się chwastów.

Kolejne serwisy specjalne poświęcone są dwóm szerzącym się na terenie naszego kraju chorobom, które spędzają sen z powiek hodowcom trzody chlewnej i drobiu. Chodzi oczywiście o serwisy: Afrykański Pomór Świń oraz Uwaga! Grypa ptaków w Polsce. Jeśli jesteście hodowcą świń lub drobiu, to w tych serwisach odnajdziecie aktualne doniesienia o nowych ogniskach, porady i informacje o ograniczeniach w handlu zagranicznym spowodowanym przez te choroby.

Imponujący wynik portalu udało się osiągnąć m.in. dzięki codziennym informacjom tematycznym i rosnącej aktywności w mediach społecznościowych. Nie osiadamy na laurach. Prace nad naszym portalem wciąż trwają, dodajemy nowe funkcjonalności, poszerzamy tematykę tak, by nasz Czytelnik z łatwością odnajdywał interesujące go treści.

W lutym na naszej stronie pojawił się nowy dział Farmer po godzinach. To tu zbieramy dla Was informacje okołorolnicze. Jeśli planujecie remonty, zastanawiacie się nad założeniem paneli fotowoltaicznych lub interesują Was zmiany w prawie budowlanym, to nasz dział Dom i ogród dostarczy Wam wszystkich niezbędnych wiadomości w tym zakresie. Oprócz tego śledzimy działalność rolniczych influencerów. W kategorii Rolnik w sieci przygotowujemy dla Was materiały ze świata social media. W Farmerze po godzinach nie mogło także zabraknąć tematyki związanej z życiem na wsi, funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejski, Ochotniczych Straży Pożarnych i tego wszystkiego, czym żyje społeczność wiejska, informację te znajdziecie w zakładce Społeczność. Dla amatorów sztuki kulinarnej w zakładce Kuchnia publikujemy sprawdzone przepisy, zabieramy Was w podróż przez kulinaria całego świata oraz przypominamy nasze tradycyjne polskie smaki.

Przed nami kolejne wyzwania i mamy nadzieje, kolejne pobite rekordy. Na koniec możemy Wam zdradzić, że to nie koniec zmian w naszym serwisie. Śledźcie nasz portal, by już wkrótce sprawdzić, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy.

Jeszcze raz dziękujemy naszym czytelnikom za zaufanie!