Eksperci szacują, że rozmiar kul gradowych, które spadały na włoskie miasta, może być rekordowy, jeśli chodzi nie tylko o Włochy, ale o całą Europę. Kulka gradu znaleziona w regionie Friuli-Wenecja Julijska miała 19 cm średnicy.

Dramatyczna burze przetoczyła się przez kraj w poniedziałek. Masa tak wielkiej bryły lodu może przekraczać nawet kilogram. Dodając do tego prędkość 160 km/h z jaką może ona spadać stanowi siłę, której nie da się zatrzymać.

Prognozy na najbliższe dni są bardziej optymistyczne – zakładane jest spore ochłodzenie, które zminimalizuje wystąpienie gwałtownych zjawisk pogodowych.

Burza była niesamowita, niebo od strony zachodniej było białe od piorunów, a była godz. 23. Nie mogliśmy oderwać od tego wzroku, siedząc na balkonie i patrząc na to z coraz większym zaniepokojeniem — relacjonuje portalowi noizz.pl turysta przebywający we Włoszech. - Chwilę później zaczęło się potworne gradobicie, które nie tylko bardzo ich wystraszyło, ale również spowodowało szkody. Grad miał wielkość piłek do golfa, tłukł bardzo intensywnie. Już z okien naszego apartamentu widziałem jak niszczy moje auto. Po chwili zgasło wszędzie światło. Dzieci strasznie się bały, bo hałas roztrzaskujących się brył gradu był przerażający — uzupełnia.