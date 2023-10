Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji. Udało nam się zrobić coś, co do tej pory w Polsce było niemożliwe - koalicję ludzi, w której ludzie się szanują. Dziękujemy wszystkim działaczom, którzy zdzierali buty i gardła, którzy chodzili od człowieka do człowieka. Wielkie brawa dla Was - powiedział Szymon Hołownia.