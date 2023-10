Idziemy na rekord. Musimy korygować. Jeśli przyrost frekwencji utrzyma się do końca głosowania to oznacza, że może ona zamknąć się w przedziale od 70% do 75%. A to z kolei może oznaczać duże zmiany w stosunku do prognozowanych preferencji wyborczych - podaje Marcin Palade.