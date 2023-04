Poszkodowani rolnicy domagali się, by zakłady Kampol-Fruit przejęła KGS, Foto: Oszukani

Sąd odrzucił wniosek spółki Kampol-Fruit o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Decyzja nie jest zaskoczeniem dla oszukanych przez spółkę rolników, ale nie wskazuje drogi do odzyskania należności.

Sąd Rejonowy w Lublinie, wydział gospodarczy w Świdniku, odrzucił wniosek o restrukturyzację firmy Kampol-Fruit i przedstawioną przez zarząd spółki propozycję układu z wierzycielami. Dla oszukanych przez spółkę dostawców owoców i warzyw to dobra wiadomość, tyle że decyzja sądu nie zmienia ich położenia. Poszkodowani tracą powoli nadzieję na odzyskanie należnych pieniędzy.

Odrzucenie układu przez sąd nie jest dla rolników zaskoczeniem. Byłaby nim z pewnością zgoda w tej kwestii. Prawnik, który podjął się restrukturyzacji zakładów i przygotował układ z ramienia padającej spółki, sam bowiem stwierdził w przesłanych wierzycielom pismach, że nie widzi gwarancji zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Kapitałowe roszady

Jak już wcześniej na naszych pisaliśmy, powodem jego wątpliwości nie była tyle finansowa kondycja spółki, co własnościowe i kadrowe zmiany, które wprowadzone zostały w chwili, gdy firma stała już na progu plajty. W ich rezultacie właściciel firmy przestał być jej prezesem, a majątek firmy w znacznej części stać się miał własnością innej spółki, z która Kampol-Fruit wcześniej kooperował. Prezesem Kampol-Fruit została córka szefa owej spółki.

W efekcie tych prawno-kapitałowych roszad dziś - mówiąc wprost - trudno wskazać kto i z czyich środków ma oddać pieniądze dostawcom, którzy nie otrzymali należności za owoce i warzywa dostarczone w poprzednim sezonie.

Układ nie do przyjęcia

W grudniu ub.r. oszukani rolnicy rozpoczęli protesty pod zakładami Kampol-Fruit. Żądali wstrzymania restrukturyzacji spółki, która była równoznaczna z grabieżą ich ciężko zapracowanych pieniędzy. Układ zaproponowany wierzycielom przewidywał, że rolnicy odzyskać mogą jedynie połowę należności i to nieoprocentowanych ratach płatnych przez kilka lat. Mimo ich sprzeciwu układ ten został zatwierdzony głosami największych wierzycieli - banków, urzędów i podmiotów publicznych - którym w układzie zapewniono spłatę całości zobowiązań.

Stosunkowo lepszym rozwiązaniem dla dostawców od restrukturyzacji byłaby upadłość spółki, bowiem syndyk stanowiłby lepszą gwarancję odzyskania pieniedzy. Postępowanie upadłościowe jest jednak długotrwałe. Dlatego rolnicy domagali się, by magazyny i przetwórnie Kampol-Fruit przejął KOWR za pomocą Krajowej Grupy Spożywczej. I trudno tu odmówić protestującym racji - wszak w ten sposób KGS realizowała by zadania, do których ją powołano.

Prezes w areszcie a skup trwa

Wskutek głośnych rolniczych wystąpień były minister rolnictwa Henryk Kowalczyk złożył zawiadomienie do prokuratury, a ta wszczęła śledztwo. Jego rezultatem było zatrzymanie byłego prezesa i właściciela Kampol-Fruit Piotra F., któremu postawiono 35 zarzutów oszustw na szkodę dostawców. Sąd tymczasowo aresztował eks-prezesa. Prokuratura zabezpieczyła jego majątek w kwocie 8 mln zł.

Końca sprawy nie widać, a rolnicy dziesiąty miesiąc czekają na należne pieniądze. Spółka tymczasem wznowiła skup już podczas rozpoczętej restrukturyzacji, a i teraz jej przedstawiciele zachęcają dostawców do współpracy. Co ciekawe, na zapłatę za przyjmowane owoce i warzywa ma środki, ale nie ma jej dla tych, którzy zawierzyli jej w roku ubiegłym.