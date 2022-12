Nie może być tak, że zadłużoną firmę ratuje się okradając rolników – alarmują dostawcy zakładów „Kampol-Fruit”, oburzeni propozycją układu z zakresie spłaty wierzytelności.

- Banki dostaną wszystko, a my tylko połowę należnych pieniędzy z zadłużonej firmy i to w kilkudziesięciu ratach. To nie jest żadna restrukturyzacja, a zwykły rabunek. Okrada się nas w biały dzień i pod osłoną prawa – mówi o propozycji układu z wierzycielami Kampol-Fruit Paweł Jaruga, jeden z dostawców firmy. Takich jak on rolników, którzy od miesięcy czekają na należne pieniądze za dostarczone owoce i warzywa jest wielu.

Wierzyciele Kampol-Fruit nie dostali pieniędzy

Kampol-Fruit to duża rodzinna firma zajmująca się skupem i przetwórstwem owoców i warzyw, która sprzedaje owoce świeże i przetwory na rynku krajowym oraz za granicą. Przez wiele lat prężnie się rozwijała, przejmując nawet zakłady konkurencji. Obecnie w jej skład wchodzą zakłady w Białej Rawskiej, Milejowie, Nasielsku i Rykach. Niestety, tym roku głośno o firmie zrobiło się nie z powodu sukcesów, a poważnych problemów finansowych. W ich efekcie dostawcy owoców i warzyw wciąż nie otrzymali należności za odstawione produkty.

Restrukturyzacja zadłużonego Kampol-Fruit

We wrześniu wierzyciele dowiedzieli się, że sąd wyraził zgodę na restrukturyzację zadłużonej firmy w formie postępowania o zatwierdzenie układu. Proces ten ruszył 1 października br., a jego skutkiem miał być układ z wierzycielami, dotyczący spłaty długów. Rolnicy właśnie otrzymali od doradcy restrukturyzacyjnego propozycję takiego układu, która jest dla nich nie do przyjęcia. Problem w tym, że nikt ich o zdanie raczej nie zapyta…

Ustawa regulująca postępowanie w stosunku do upadających firm została niedawno zmieniona. Politycy zapewniali, że prawo będzie teraz po stronie rolników i to oni w pierwszej kolejności zostaną spłaceni, gdy splajtuje firma skupująca płody rolne czy zwierzęta – mówi Paweł Jaruga, znany z mediów społecznościowych producent agrestu z Lubelszczyzny.

- Okazuje się jednak, że w tych regulacjach jest taka furtka, która umożliwia okradanie rolników w majestacie prawa.

Doradca restrukturyzacyjny, jak dopuszczają przepisy, pogrupował wierzycieli w grupach, w zależności od wysokości wierzytelności i charakteru podmiotu – wynika z propozycji układu przesłanej rolnikom. W dwóch grupach znalazły się banki, ZUS, Urząd Skarbowy i inne duże instytucje, którym w układzie zaproponowano spłatę całego długu w oprocentowanych ratach. W innych grupach, w zależności od wielkości wierzytelności, znaleźli się rolnicy i poddostawcy, którym proponuje się spłatę jedynie 50% należności i to w 2 do 30 nieoprocentowanych ratach. Poszkodowani rolnicy obawiają się, że układ zostanie przegłosowany, jeśli o wadze głosu będzie decydować wysokość wierzytelności.

W czyim interesie działa restrukturyzator?

- Restrukturyzator winien działać w interesie wierzycieli, ale widzimy, że ma względzie interes tylko wybranych, a przede wszystkim interes spółki – mówi Paweł Jaruga.

Chce nam zabrać połowę pieniędzy, które są potrzebne do utrzymania produkcji. Właściciel firmy tłumaczy się, że wpadł w długi z powodu drastycznego wzrostu kosztów produkcji. A czy rolnicy nie muszą płacić za coraz droższe środki do produkcji, paliwo, energię, maszyny i pracowników do pomocy przy zbiorach? - pyta poszkodowany dostawca.

I dodaje: "Przecież te pieniądze przez inflację już straciły wartość, a za parę miesięcy stracą jeszcze bardziej".

Paweł Jaruga zwraca również uwagę na fakt, że rolnicy nie mają żadnych gwarancji zwrotu nawet tej połowy należności. - Nie dość, że raty mają być wypłacane z poślizgiem, to równie dobrze mogą zapłacić nam kilka rat i firma i tak ogłosi upadłość – stwierdza. - A może właściciel wyprowadzi pieniądze z firmy, a potem splajtuje i wówczas nic nie dostaniemy? Wydaje się, że upadłość bardziej leży w interesie rolników, bo wtedy majątkiem zarządzałby syndyk - dodaje.

Ryzyko tylko dla rolnika

Paweł Jaruga założył niedawno z kilkoma rolnikami spółdzielnię „Lubelska porzeczka”. „Kampol-Fruit” jest jej winien 250 tysięcy za dostarczone owoce, z czego ponad 100 tys. otrzymać winien nasz rozmówca. W podobnej sytuacji jest inny lubelski rolnik Ireneusz Janczak, któremu spółka nie zapłaciła za pomidory.

Woziłem pomidory przez cały wrzesień, a na koniec miesiąca dowiedziałem się, że pieniędzy nie będzie. Firma jest mi winna 214 tys. zł, a teraz słyszę, że mam z połowy mam zrezygnować. Dlaczego bankom nie proponuje się umorzenia połowy wierzytelności, przecież one są ubezpieczone od takiego ryzyka? – pyta poszkodowany plantator.

- Zakłady wciąż działają, skupują i płacą na bieżąco, towar wyjeżdża do sklepów, więc firma zarabia. Dlaczego dla nas tych pieniędzy nie ma? Takich oszukanych jak ja są setki i to za nasze pieniądze ma być ratowana ta firma. Nikt jednak nie zapytał nas o zgodę - przyznaje.

Rolnicy nie ustąpią

Poszkodowani rolnicy obawiają się, że banki i inni najwięksi wierzyciele „Kampol-Fruit” z racji korzystnych warunków, jakie im zaproponowano przegłosują układ, w którym skrzywdzeni zostaną mniejsi wierzyciele. Nie zamierzają jednak czekać, aż decyzje zapadną ponad ich głowami. Zapowiadają akcje protestacyjne pod zakładami spółki w Rykach i Milejowie.

Zakład w Rykach był już blokowany przez poddostawców i przewoźników, którzy w układzie zostaliby potraktowani tak jak producenci warzyw i owoców. Policja jednak usunęła protestujących, gdyż akcja nie została zgłoszona. Poszkodowani jednoczą się i zapowiadają wspólną walkę o należne pieniądze.

Nie udało się nam telefonicznie porozmawiać z doradcą restrukturyzacyjnym firmy "Kampol'Fruit", aby uzyskać informacje, które rozwiałyby wątpliwości poszkodowanych rolników. Wysłaliśmy nasze zapytania poczta elektroniczną i czekamy na odpowiedzi.