Robert Lewandowski: wybrałem Bio-Lider, bo wierzę w ten projekt i jego sukces

- Zainwestowałem w firmę, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku i dzisiejszego świata. W sporcie i biznesie stawiam na rozwój, dlatego cieszę się, że i tym razem mam wsparcie doświadczonych ekspertów. Wybrałem firmę Bio-Lider, która wiedzę i doświadczenie wspiera technologią, know-how i nowoczesnym laboratorium Bio-Gen. Wierzę w ten projekt i jego sukces – zapewniał w czasie konferencji prasowej, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej i współwłaściciel spółki - Robert Lewandowski.

W ub. tygodniu informowaliśmy Państwa o tym, że Robert Lewandowski - kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, a przy tym jeden z najlepszych piłkarzy na świecie - postanowił zainwestować w branżę rolną, a konkretnie w firmę biotechnologiczną.

Dziś, po konferencji prasowej współwłaścicieli spółki Bio-Lider wiemy nieco więcej o tym pomyśle.

Bio-Lider to wspólny projekt „Lewego” i Jarosława Peczki, właściciela Bio-Genu, znanego wśród rolników producenta biopreparatów. Pomysł na biznes pojawił się kilka miesięcy temu, przy okazji 30-lecia Bio-Genu.

Jarosław Peczka

- Nie było jak świętować z uwagi na pandemię, więc postanowiliśmy uczcić ten jubileusz w niezwykły sposób: założyliśmy spółkę razem z najlepszym piłkarzem Robertem Lewandowskim, a o dystrybucję poprosiliśmy fantastyczną firmę PROCAM. Chcieliśmy połączyć wspólne siły i udało nam się: powstał Bio-Lider, czyli synergia trzech firm, które mają się wspierać i iść do przodu, by w przyszłości stać się pionierami dumnymi, że robią taki biznes w Polsce – powiedział w czasie konferencji Jarosław Peczka.

Patryk Szwonder

- Dobrzy liderzy nie we wszystkim są najlepsi. Znajdują ludzi, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach i angażują ich do wspólnej pracy w tym samym zespole. To właśnie ta maksyma przyświecała nam przy tworzeniu projektu Bio-Lider. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie instytucje, ale ludzie potrafią zmieniać świat. Dlatego też zaprosiliśmy do projektu najlepszych, m.in.: Janusza Mazurka, dyrektora ds. badań i rozwoju Bio-Genu i Roberta Lewandowskiego, który uwierzył w technologię i ideę tego projektu – mówił Prezes Bio-Lidera, Patryk Szwonder, również współwłaściciel spółki.

Robert Lewandowski zdecydował się na inwestycję w branżę agro, bo, jak poinformował podczas konferencji, od dawna interesuje się innowacjami i nowinkami technologicznymi pod kątem biznesowym, a biotechnologia jest perspektywicznym kierunkiem.

Robert Lewandowski

- Staram się dywersyfikować swój portfel inwestycyjny i wspierać głównie te branże, które mają realny wpływ na nasze życie codzienne. Dlatego też zainteresował mnie temat biotechnologii oraz biopreparatów. Tkwi w nich ogromny potencjał, bo kwestia ochrony środowiska jest ważna dla nas wszystkich. Dlatego myślę, że biotechnologia to przyszłość, a w przyszłość warto inwestować - podkreślił Robert Lewandowski.

- Przyjąłem więc zaproszenie do projektu Bio-Lider. Zainwestowałem w firmę, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku i dzisiejszego świata. W sporcie i biznesie stawiam na rozwój, dlatego cieszę się, że i tym razem mam wsparcie doświadczonych ekspertów. Wybrałem firmę Bio-Lider, która wiedzę i doświadczenie wspiera technologią, know-how oraz nowoczesnym laboratorium Bio-Gen. Osobiście wierzę w ten projekt i jego sukces – zapewnił kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Bio-Lider, jako spółka córka Bio-Gen, będzie wprowadzał na rynek nowe biopreparaty pod marką „Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen” i produkty dotychczas dostępne w Bio-Gen. Aktualnie oferta składa się z 30 preparatów.

- Są to w większości preparaty biologiczne, oparte o pożyteczne mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby. Stymulują one wzrost roślin, wspomagają ich odporność, przywracają równowagę mikrobiologiczną gleby, przyspieszają procesy humifikacji gleby, poprawiają dobrostan zwierząt, a także utylizują nieczystości – wyjaśnił Patryk Szwonder, współwłaściciel Bio-Lidera.

Jak zaznaczono w czasie konferencji, Bio-Lider szanse swojego rozwoju upatruje w zielonych założeniach strategii „Od pola do stołu”, które zakładają redukcję zużycia środków ochrony roślin i nawozów oraz wzrost powierzchni upraw ekologicznych. Bio-Lider chce być odpowiedzią na te ambitne unijne cele.

– Nasza oferta jest odpowiedzią na potrzeby coraz bardziej świadomego rynku oraz konsumentów. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu przewidują zwiększenie obszaru produkcji ekologicznej oraz zwracają uwagę na potrzebę zmniejszenia stosowania nawozów mineralnych. Chcemy, aby nasze produkty dały producentom alternatywę, która pozwala zachować wydajność i efektywność, jednocześnie korzystając ze środków przyjaznych środowisku – mówi Patryk Szwonder, prezes zarządu Bio-Lider.

Przypomnijmy: założenia Europejskiego Zielonego Ładu zakładają m.in. zmniejszenie stosowania nawozów mineralnych o 20 proc., czy zwiększenie powierzchni gruntów rolnych w UE przeznaczonych na produkcję ekologiczną do 25 proc.

Bio-Lider w swoich badaniach wykorzysta zaplecze laboratoryjne Bio-Gen. Jest to jedno z najbardziej zaawansowanych laboratoriów przemysłowych w kraju. Spółka dysponuje także rozbudowanym zespołem profesjonalistów pracujących nad rozwojem dotychczasowych produktów oraz tworzeniem nowych. Wspierać ich będzie specjalnie powołana Rada Ekspertów, w skład której wchodzą uznani naukowcy i specjaliści z różnych dziedzin związanych z rolnictwem czy mikrobiologią.

– Rada Ekspertów jest ciałem doradczym, złożonym w dużej części z niezależnych ekspertów, którym bliska jest idea, że nauka musi iść w parze z praktyką. Podczas spotkań Rady poruszane będą kwestie możliwości rozwoju, jego kierunku, jak również współpraca przy różnych projektach z poszczególnymi jej członkami. Stworzenie grona złożonego z tak uznanych specjalistów to ogromna wartość naszej firmy – informował Jarosław Peczka.

Bio-Lider sukcesywnie otrzymuje kolejne certyfikacje swoich preparatów. Oficjalną rekomendację dla rolnictwa ekologicznego otrzymały ostatnio cztery produkty, w najbliższym czasie do tej listy dołączą kolejne.

Spółka Bio-Lider opiera swoje plany rozwoju na czterech filarach. Są nimi wprowadzenie nowych produktów i nowych rozwiązań oraz prace rozwojowe nad obecnymi produktami. Firma zamierza także wejść w nowe segmenty rynku jak leśnictwo czy zieleń miejska oraz zawalczyć o rynki zagraniczne.

Jarosław Peczka poinformował także, że w przyszłości Bio-Lider zamierza zaangażować się w badania kosmiczne na różnych płaszczyznach. - Jako Bio-Gen nie baliśmy się hodowli pijawek i dostarczania ich do badań kosmicznych. Okazało się, że w takiej materii jak testy kosmiczne też tkwi ogromny potencjał. Dlatego w przyszłości chcemy testować glebę w takich warunkach bez grawitacji, by - gdy już nadejdzie moment kolonizacji kosmosu przez człowieka - być na to gotowym – stwierdził.

Michał Ciszak PROCAM

Dystrybucja produktów Bio-Lider rusza w oddziałach i sklepach PROCAM.

- Z firmą Bio-Gen współpracujemy od ponad 10 lat. Byliśmy pionierem we wdrażaniu mikrobiologii w rolnictwie, teraz jesteśmy liderem w dystrybucji produktów mikrobiologicznych dla rolnictwa i sadownictwa pod marką Bio-Gen. Współpraca z Bio-Lider to dla nas duży zaszczyt i mam nadzieję, że sprostamy tym wymaganiom oraz poszerzymy jeszcze naszą szeroką bazę klientów i dotrzemy nie tylko do aktualnych rolników czy sadowników, ale również do hobbystów, działkowców i właścicieli mniejszych gospodarstw rolnych - do tych wszystkich, dla których poszanowanie środowiska jest bardzo ważne - mówił Michał Ciszak, Prezes PROCAM.

Dodał, że w jego opinii, firma Bio-Lider ma dość duży potencjał. - Wiemy, że wszelkie koncerny światowe działające na rynku środków ochrony roślin bardzo aktywnie poszukują dziś spółek i produktów właśnie z mikrobiologii - i dlatego można powiedzieć, że polska firma z Łodzi wyprzedza ich o dekadę.

Zarząd spółki Bio-Lider zapowiada, że produkty w niedalekiej przyszłości dostępne będą także na rynkach zagranicznych.