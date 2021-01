Robert Lewandowski zainwestował w branżę rolną

Nowy biznes Roberta Lewandowskiego to konkretnie inwestycja z branży biotechnologicznej.

Robert Lewandowski - tak - TEN Robert Lewandowski - zainwestował w firmę biotechnologiczną.

Kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej znany jest z tego, że zarobione przez siebie pieniądze systematycznie inwestuje w różne, ciekawe biznesy. Jego najnowsza firma nosi nazwę Bio-Lider. Zarejestrowano ją we wrześniu ub. roku. Robert Lewandowski ma w niej jedną trzecią udziałów.

Spółka powstała dzięki połączeniu z Bio-Gen - jednym z czołowych producentów biopreparatów przeznaczonych dla rolnictwa, sadownictwa, hodowli zwierząt oraz rekultywacji zbiorników wodnych - i właśnie rozpoczyna dystrybucję pod nową, wspólną marką: Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen.

Właścicielem firmy Bio-Gen z Namysłowa jest Jarosław Peczka. Firma od 30 lat produkuje biopreparaty do poprawy zdrowia zwierząt, roślin i środowiska. Przykładowe produkty to rewitalizator gleby, stymulator wzrostu plonów, preparaty chroniące rośliny przed przymrozkami czy zwiększające ich odporność. Jest też seria probiotyków dla zwierząt oparta wyłącznie na naturalnych składnikach. Produkty Bio-Gen powstają z hodowanych w firmowym laboratorium mikroorganizmów. W sumie jest ich kilkaset szczepów, co czyni zbiór firmy jednym z największych w kraju, jeśli chodzi o prywatne firmy.

Jarosław Peczka zajmuje się też hodowlą pijawek lekarskich na sprzedaż oraz prowadzi szkolenia w zakresie hiduroterapii. Ba - pijawki z Namysłowa biorą też udział w misji marsjańskiej! Bio-Gen jest bowiem partnerem analogowej misji ICAres-1 - w badaniach z zakresu biologii wykorzystane są pijawki lekarskie (Hirudo medicinalis), których na potrzeby eksperymentu dostarcza właśnie Bio-Gen.

Według doniesień prasowych, jest również jednym z największych donatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory przekazał WOŚP 2,5 mln zł.

Więcej szczegółów na temat nowego rolniczego biznesu Roberta Lewandowskiego dziennikarze mają poznać na organizowanej w przyszłym tygodniu konferencji prasowej. Zachęcamy więc do śledzenia informacji na portalu farmer.pl!