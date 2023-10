Robert Telus, to nie tylko obecny minister rolnictwa, ale też kandydat do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Jakie ma plany na przyszła kadencję? Pytamy o to w naszej przedwyborczej rozmowie Farmera.

Farmer: Pani ministrze, dzisiaj porozmawiamy w trochę innym tonie. Chciałabym porozmawiać z Panem nie, jako z ministrem ale, z kandydatem na posła. Wybory tuż za rogiem, w jakim miejscu widzi się Pan po powrocie na sejmowe ławy? Jako przyszły minister rolnictwa?

Robert Telus: Myślę, że tak. Jeżeli miałbym taką możliwość, to tak, bo mam pewne plany, które zacząłem już realizować i to dobrze byłoby je dokończyć. Gdyby mnie zapytano czy bym chciał, to bym powiedział, że tak, chciałbym!

Co to za plany?

Mam w sobie bardzo mocne postawienie na realizację trzech podstawowych elementów. Pierwszy to przetwórstwo, odbudowa przetwórstwa. Polskie zakłady, które współpracują z rolnikami to jest taki model, który mi się marzy.

Kolejny element, na który bym postawił to większy udział rolników w handlu. Między innymi ogłoszona przez nas Lokalna Półka, to jest właśnie ten model, żeby rolnik miał też na sprzedaż wpływ. W tym momencie, i to jest taka nasza mentalność trochę, że my uważamy, że jak zrobimy surowiec, to już wszystko zrobiliśmy. Nie. Jeżeli chcemy mieć rolnictwo silne, to rolnik powinien mieć udział we wszystkim. Przede wszystkim zależałoby mi na tym, żeby to właśnie firmy polskie miały udział w handlu, nie koncerny, bo największą słabością w tej chwili polskiego rolnictwa jest to, że o cenie rolnika nie decyduje rolnik, tylko koncern. W Polsce ceny produktów spożywczych regulują koncerny, i to koncerny nie polskie. To trzeba zmienić, to jest rzecz, którą myślę, że zaniedbaliśmy jako państwo w momencie transformacji.

Jestem wielkim fanem Litwy. Co roku jeżdżę do Wilna i byłem świadkiem momentu, gdy Litwa wchodziła do Unii Europejskiej. Oni w umowie akcesyjnej zapisali jedną rzecz, że przez 5 lat nie wchodzą żadne koncerny, supermarkety zagraniczne, na rynek litewski. Przez te pięć lat zbudowali swoje trzy sieci i w tej chwili to są najsilniejsze sieci na Litwie, na tyle silne, że już idą nawet w stronę Łotwy i Estonii, i tam już handlują. My to zaniedbaliśmy, pozwoliliśmy, żeby handel w Polsce przejęły wielkie supermarkety, koncerny. Nasze małe sklepy padają ,a koncerny decydują.

Przetwórstwo, handel i jedność rolników

Mówił Pan o trzech rzeczach, wymienił Pan dwie. Co jest Pana trzecim priorytetem?

Jedność rolników. Jedność rolników, współpraca rolników. To jest najtrudniejsza rzecz chyba z tego wszystkiego, dlatego, że my, jako rolnicy, jesteśmy indywidualistami. Ja i moja ojcowizna, mój kawałek schedy jest najważniejszy i to co ja mówię jest najważniejsze. No nie. Tutaj trzeba się nauczyć współpracować. Mi się marzy, żeby właśnie nauczyć rolników tej współpracy. Możemy to nazwać grupami, możemy to nazwać spółdzielnią, ale inną spółdzielnią, bo nam spółdzielnia się kojarzy zaraz z prezesem, który będzie siedział za biurkiem, będzie rządził innym. Mówię o innym modelu spółdzielni, gdzie będą decydować właśnie rolnicy, a nie ten prezes, który się za biurkiem. To prezes będzie pracownikiem rolników, a nie odwrotnie.

Należy zmodyfikować model spółdzielczości - to jest przyszłość

Mówi Pan o spółdzielczości rolniczej. W tym momencie, w jakimś stopniu ją mamy. Są rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Co musiałoby się zmienić w ustawie tak naprawdę, żeby te rolnicze spółdzielnie mogły się tworzyć i działać?

Takim przykładem spółdzielni w Polsce, która przetrwała jest mleczarstwo, ale tak naprawdę to tutaj też trzeba dużych zmian, bo tutaj jednak jest tak, że prezes jest zasiedziały. To jest ten sam prezes zawsze. Żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko tym ludziom, tylko że to jest źle. Ten schemat jest na tyle niedobry, że tak naprawdę spółdzielca ma naprawdę naprawdę wpływ na wybór kierunku rozwoju np. mleczarni. Musimy wprowadzić takie zmiany, żeby to właśnie ten rolnik, to zgromadzenie wspólników, jak w spółkach miało naprawdę wpływ na to co się dzieje w spółdzielni.

Wybiegamy troszeczkę w przyszłość. Znajduje się Pan ponownie w ławach sejmowych, zaczyna się całe życie sejmowe, parlamentarne od początku. Od czego Pan zaczyna?

Mam kilka ustaw już przygotowanych. Ustaw, których nie udało się wprowadzić z braku czasu, bo tak naprawdę, ja jestem minister pół roku. Na przykład sprawa ubezpieczeń, wsparcie przetwórstwa, Lokalna Półka. Wrócę jeszcze na chwilę do kwestii ubezpieczeń, bo tutaj też uważam, że mamy wiele do zrobienia. W tym momencie państwo dopłaca 65% do ubezpieczeń, ale naprawdę mam wrażenie, że nie na tym nie korzystają rolnicy, tylko firmy ubezpieczeniowe. To też jest forma, którą musimy zmienić. Są w Europie systemy ubezpieczeń, które można by przyjąć. System francuski jest takim systemem, którym rolnicy byliby zainteresowani, ale to chyba za wcześnie żebyśmy o tym rozmawiali. Na pewno trzeba sprawę ubezpieczeń, to jest jakby jedna rzecz. No i oczywiście wesprzeć przetwórstwo. Przede wszystkim finansowo, prawnie. No to co na przykład już zrobiliśmy, że 3 miliardy złotych przeznaczone jest na odbudowę polskiego przetwórstwa, mówimy o małych firmach, małych i średnich firmach, które możemy finansować, nie te wielkie koncerny, broń Boże. Te wielkie sobie poradzą, tylko te małe i średnie firmy, które powstają. Przede wszystkim chcemy zachęcić rolników, wytłumaczyć, że jeżeli chcemy mieć zysk, to nie możemy tylko robić surowca, ale musimy szukać możliwości robienia produktu, bo wtedy jest dopiero największy zysk.

Chciałabym wrócić jeszcze do systemu ubezpieczeń i systemu szacowania szkód. Rolnicy bardzo mocno na ten system szacowania szkód narzekają mają z nim duży problem. Czy tutaj macie państwo jakiś pomysł jakby to usprawnić?

W tym roku wprowadziliśmy po raz pierwszy system łączony szacowania szkód, to znaczy i aplikacja, i komisje, po co? Po to, żeby sprawdziić dokładnie aplikację, czy ta aplikacja naprawdę dobrze działa, bo w zeszłym roku mieliśmy sygnały, że źle działało. Mamy już sygnały, że chyba nie będzie tutaj wielkich różnic między aplikacją, a komisjami. Chciałbym doprowadzić do tego, i myślę, że to już jest bardzo blisko, żeby to jednak aplikacja szacowała, nie komisję. Wiem jak to z tymi komisjami bywa, żeby to było obiektywne, żeby to było prawdziwe to musi to być jednak dopracowane i tutaj myślę, że szedłbym w przyszłości jednak w stronę aplikacji.

Jeśli mówimy już o tym świecie systemów, aplikacji wirtualnych to pracujemy też już nad aplikacją mRolnik. Tak jak mamy mObywatel, tak samo powinien być mRolnik. Ja nawet jestem zwolennikiem, żeby to było elementem aplikacji mObywatel ,bo ona już pracuje, tylko zrobić zakładkę mRolnik. Żeby w tym mRolnik było wszystko: sprawa armirowskie, składanie wniosków armirowskich, całe PUE związane z rolnictwem. Żeby tam można było wszystko załatwić, żeby właśnie rolnik mógł podejrzeć i sprawę pogodową. Dosłownie wszystko co jest związane z rolnikiem, żeby nie szukać tego wszystkiego w różnych aplikacjach, tylko żeby było to w jednym miejscu. Mam nadzieję, że uda nam się to wprowadzić jak najszybciej.

Mamy tych wizji sporo, takich dobrych wizji, teraz zobaczymy, czy nam się uda to wprowadzić, czy będziemy mogli to wprowadzić.

Urzędnicy musza zmienić podejście

Czy macie państwo wizję uproszczenia proceduralnego tych wszystkich rzeczy? Bo w tym momencie rolnik musi być ekonomistą, urzędnikiem i wszystkim na raz.

Tutaj duże znaczenie ma bardzo mocno asertywne naszych urzędników. Przepraszam, że to mówię, bo przecież robią tez naprawdę dobrą robotę, ale czasem wolą powiedzieć, że się nie da niż poszukać rozwiązania.

Jeżeli chodzi o wnioski, jeżeli chodzi o AMiMR, jeżeli chodzi o część przepisów, ja wiem, że to zaboli co powiem, ale w tej chwili, jest część przepisów, które są tylko i wyłącznie naszymi przepisami, polskimi, a nie muszą być. Udało nam się to szybko wyprostować w niektórych częściach ekoschematów, uprościliśmy te ekoschematy, ale jest jeszcze wiele spraw, które już zaproponowaliśmy Unii Europejskiej, tylko, że Unia Europejska nie zdąży nam tego zrobić jeszcze w tym roku, także te zmiany już nie zadziałają od tego roku, ale od przyszłego roku jeszcze pewne uproszczenia się pojawią.

Dziękuję za rozmowę.