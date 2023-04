Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w czwartek dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Powołam Roberta Telusa na funkcję ministra rolnictwa oraz Janusza Cieszyńskiego na funkcję ministra cyfryzacji - zapowiedział.

Kim jest Robert Telus?

Nowy minister rolnictwa urodził się w 1969 roku. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Prowadzi gospodarstwo rolne w województwie łódzkim.

Politycznie związany jest z Prawem i Sprawiedliwością, w którym objął funkcję członka prezydium okręgu oraz przewodniczącego władz powiatowych. W 2007 roku po raz pierwszy wystartował w wyborach parlamentarnych, w których został wybrany na posła na Sejm VI kadencji. Od tej pory zasiada w ławach parlamentarnych. Obecnie pełni funkcję szefa sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, a dodatkowo od 2021 roku jest członkiem Rady Doradców Politycznych premiera Mateusza Morawieckiego.

Stoi też na czele podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej i podkomisji ds. monitoringu zwalczania ASF. Dodatkowo Telus jest zastępcą przewodniczącego w podkomisji do spraw OZE, a także zasiada w sejmowej komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz w podkomisji do spraw realizacji programu zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach, i komisji mniejszości narodowych i etnicznych. Dodatkowo zajmuje stanowisko w radzie programowej PAP-u.

Warto wspomnieć tez o działalności związkowej nowego ministra, który jest zastępcą przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”, a także przewodniczącym Łódzkiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

Rolnik na stanowisku ministra

Nowy minister rolnictwa z wykształcenia jest inżynierem środowiska, ale z zawodu rolnikiem. Posiada 60 ha gospodarstwo ekologiczne w Ostrowie k. Opoczna (woj. łódzkie). Na niemal połowie swojego areału uprawia kukurydzę, pszenicę, żyto i owies. Większą część stanowią łąki. Połowa prowadzonego przez Telusa gospodarstwa (ok. 32 ha) to dzierżawy od osób prywatnych i KOWR-u

Dodatkowo nowy szef resortu rolnictwa prowadzi hodowlę zachowawczą konika polskiego. Stado objęte jest kontrolą Instytutu Zootechniki w Balicach i Polskiego Związku Hodowców Koni.

Prywatnie ma żonę czwórkę dzieci. Z żoną Małgorzatą stworzył rodzinę zastępczą dla piątki dzieci.

Jakim majątkiem dysponuje nowy minister?

Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego w skład posiadanego majątku wchodzi dom o powierzchni 190 metrów i wartości 230 000 zł, a także dom, o wartości 130 000 zł, który otrzymał w spadku po rodzicach. W posiadaniu Telusa są także dwie działki o łącznej wartości 380 000 zł.

Wartość gospodarstwa rolnego, wraz z maszynami poseł określił na 750 000 zł. W 2021 roku na koncie miał odłożone 360 000 zł. W tym samym roku otrzymał też 140 000 zł. z dopłat unijnych, a z gospodarstwa osiągnął dochód w wysokości 25 000 zł. Z tytułu diet poselskich na konto nowego ministra wpłynęło blisko 170 000 zł. Z kolei żona posła Telusa zarobiła dzięki dzierżawie ok. 95 000 zł.

Na jakich maszynach pracuje Telus?

Okazuje się że poseł ma się czym pochwalić. W jego gospodarstwie znajduje się m.in. ciągnik New Holland z turem wyceniany na 170 000 zł, prasa zwijająca Unia o wartości 53 000 zł, przyczepa MetalFach za 33 000 zł czy siewnik z agregatem Unia o wartości 30 000 zł.

Poseł korzysta z dwóch samochodów osobowych, których łączna wartość wynosi około 85 000 zł.

Głosowanie przeciwko rolnikom

Telus zasłynął tez podczas ważnego dla polskiej wsi głosowania dotyczącego tzw. Piątki dla zwierząt. Optował wtedy za jej przyjęciem. W „podziękowaniu”, przed bramą jego gospodarstwa, rolnicy rozrzucili przyczepę obornika, a na parkanie zawiesili baner z napisem: „ Tu mieszka Robert Telus, zdrajca wsi”. Później z taczką obornika rolnicy pojawili się przed biurem poselskim posła w Opocznie. Tam również rozwiesili baner z napisem: "Biuro poselskie Roberta Telusa zdrajcy wsi".

W ramach "podziękowania" za głosowanie za piątką dla zwierząt rolnicy wysypali pod domem Roberta Telusa obornik

To nie jedyne ciemne chmury, które zawisły nad Telusem. W 2021 roku Dziennik Łódzki opisał sprawę, w której porusza temat postawionego nowemu ministrowi zarzutu płatnej protekcji. Chodzi o doniesienie, jakie na posła złożył odsiadujący 25 lat więzienia Błażej D., który sprzedał posłowi działki. Jak twierdzi zgłaszający, Telus kupił działki w okazyjnej cenie w zamian za pomoc we wznowieniu procesu. Poseł temu zaprzecza, tłumaczy, że traktował tę transakcję jako zakup od znajomego, a nie przestępcy. Na jego korzyść świadczą też wyliczenia KOWR-u, który ocenił, że ceny zakupu są zbliżone do rynkowych. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Decyzja o zmianie na stanowisku ministra rolnictwa zapadła wczoraj (05.04). Dotychczasowy minister, Henryk Kowalczyk, ma nadal pozostać wicepremierem i ministrem bez teki. Zostanie też szefem Komitetu Ekonomicznego.