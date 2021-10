Rolnictwo precyzyjne może obniżyć emisyjność. Czy w tym kierunku zmierza polska polityka?

W latach 1990-2017, w UE nastąpił spadek emisyjności gazów cieplarnianych. Jednak w całej sytuacji, niepokojąca jest stabilizacja emisji na poziomie roku 2010. Co dalej? Na pewno potrzeba nowych działań, wykorzystania innowacji i technologii - tylko czy w tym kierunku zmierza polska polityka rolna?

- Europa dużo rzeczy zrobiła lepiej niż inni, trzeba to przyznać. To jest również zasługa polityki rolnej, która jest niedoceniana. W latach1990-2017 emisja gazów cieplarnianych w Europie spadła o 14 proc. To jest dobry wynik na tle świata, ponieważ, w innych państwach następował wzrost emisji. Brazylia, Indie, Chiny tutaj ten wzrost jest bardzo duży - wyjaśniał dr Jerzy Plewa ekspert Team Europe, podczas Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

- Natomiast to, co jest niepokojące, to fakt, że ten potencjał obniżania emisji gazów cieplarnianych - trochę się wyczerpał. Obecnie emisje są na poziomie 2010 r. Także największy spadek już nastąpił. Teraz potrzeba nowych działań, nowych rozwiązań technologicznych, zastosowania nauki do osiągnięcia celów. Powinny w tym pomóc ekoschematy, rolnictwo precyzyjne. Jednak wiemy, że u nas warunki do rozwoju rolnictwa precyzyjnego są bardzo trudne, ze względu na wysokie koszty inwestycyjne. Z resztą, to zwykle odbywa się w dużych gospodarstwach, a krajowa polityka rolna jest nakierowana na wspieranie raczej małych gospodarstw, gdzie precyzyjne rolnictwo 4.0. ma mniejsze pole do popisu, chociaż też występują pewne możliwości - podkreślił dr Jerzy Plewa.