Partia Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo mocno zdeterminowana, a nawet bezwzględna w swoim działaniu wobec obszarów wiejskich i rolników. Pokazał to po raz kolejny kongres zorganizowany przez nią 11 grudnia br. w Przysusze.

Ostatnie dni przyniosły mnóstwo wydarzeń politycznych związanych z rolnictwem. Proszę na nie spojrzeć pod innym kątem.

Owacje w Przysusze, wyrzucony telewizor przez Michała Kołodziejczaka i konferencja Stefana Krajewskiego przed Ministerstwem Rolnictwa. Oto jak politycy zabiegali o głosy rolników.

Kto robi lepszy marketing, a kto stara się być rzeczowy i po co? Nie da się ukryć, że bez fajerwerków i „wyprawa do naszych serc” nie ma co liczyć na wyborcze głosy.

Spotkanie z rolnikami, które odbyło się kilka dni temu okazało się – już nie po raz pierwszy – od początku do końca przemyślanym spektaklem. Nie chodzi tylko o sam tytuł tego eventu, który brzmi „Zgromadzenie polskiej wsi”, ale o całość działań, jakie PiS prowadzi wobec rolników. Nie często na łamach „Farmera” analizujemy stricte posunięcia polityczne rządzących wobec wsi, ale to co wydarzyło się w Przysusze warte jest komentarza.

Nie mam zamiaru rozstrzygać tego, czy marketing polityczny jest szansą czy zagrożeniem dla demokracji, tego co nam może przynieść rzeczywistość społeczno-polityczna (niech głowią się nad tym profesorowie i doktorzy wyższych uczelni), a także tego czy poprzez narzędzia marketingowe kupuje się głosy wyborców (wg mnie tak jest), jedynie chcę podzielić się w Wami swoimi obserwacjami. Nie będą także rozbierał na czynniki pierwsze dokonań polityków, ani oceniał ich zamierzeń. Nie tym razem.

„Cała sala śpiewa z nami”

Jak zapewne wielu rolników zrobiło, także i ja, nie tylko z ciekawości, bardziej z racji wykonywanego zawodu i rolniczego wykształcenia, usiadłem w niedzielę przed telewizorem, żeby zobaczyć co partia rządząca przygotowała rolnikom, a może bardziej – jaki przekaz zaserwuje im tym razem? Muszę przyznać, że nie rozczarowałem się ogólną formą tego spektaklu, spodziewałem się tego, co zobaczyłem. Zobaczyłem przede wszystkim emocje, przyprawione szczyptą faktów, z niewielką ilością dodatków wyostrzających smak. Gdy mówcy jeden po drugim zmieniali się na podium, słuchacze wykazywali coraz większe upojenie padającymi słowami i w tym momencie wytrącenie ich z niego byłoby bardzo niebezpieczne. Dlatego też na tego typu wydarzenia dobierane są odpowiednio wyselekcjonowane osoby, którym za żadne skarby świata nie przyjdzie nawet do głowy, żeby przerwać tę trwającą błogość. Wyobraźcie sobie, że unosicie się we śnie nad zieloną łąką, gdzie cicho szemrze strumyk, a tu nagle ktoś szturcha was w bok i mówi obudź się… No dobrze, nie chcę wiedzieć.

Tak, tak, właśnie tak obecnie robi się politykę. Polityka to przede wszystkim spektakl, do którego zaprzęga się całą paletę narzędzi politycznego marketingu, od dobrze skomponowanego tła do umiejętnego doboru słów, który pozwala wypowiadającym je wtargnąć do naszego wnętrza. To sztuka, której można się nauczyć, aczkolwiek nauka nie wszystkim przychodzi łatwo. Po prostu, jedni się do tego nadają, inni nie.

Bóg, honor, ojczyzna i… premier

Oglądając przysuski spektakl sam miałem ochotę bić brawo wraz z miejscową publicznością. Porwał mnie przekaz, w którym umiejętnie dobierano pokazywane plany. Nieustające brawa przeplatały się z uśmiechami słuchających. Słowa, jakże kojące lały się na moje serce. Jak może zareagować Polka i Polak, którzy słyszą na okrągło powtarzane słowa o miłości, polskości, tradycji, kulturze i wylanym pocie? Nie inaczej.

„Zaraz, zaraz, ja też kocham mój kraj” – pomyślała zapewne nie jedna osoba przed telewizorem. Zanim minęła jej ta myśl, płynęły kolejne hasła wyrywające z foteli do wręcz boskiego uniesienia: „piękna Polska ziemia przeniesiona jeszcze piękniejsza w przyszłe pokolenia”, „przechodzenie polskiej polskości na kolejne pokolenia” czy „serce, a w nim szlachetność i szlachectwo, uczmy się od rolników, niech ona emanuje na całą Polskę” i „istnienie polskiego narodu zawdzięczamy polskiej wsi”. Przyznacie, że wam także „zakręciło się” w głowach od przypływu endogennych opioidów pobudzanych krasomówczymi wypowiedziami. Po raz kolejny zauważę – tak, właśnie tak, robi się politykę.

W tej retoryce wcale nie przewodzi pan Jarosław Kaczyński, prezes partii rządzącej, ale zdecydowanie – premier Mateusz Morawiecki. To z jego ust w Przysusze popłynęło najwięcej łechczących nasze ego sformułowań. Czy jest mistrzem w niej? W budowaniu emocji tak, ale w doborze porównań już nie. Swoje wystąpienie pan premier zakończył powiedzeniem, zachowanym dla potomnych przez polskiego Żyda, Samuela Adalberga: „Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto”, za co otrzymał prawie niekończące się brawa. Jeden z internautów, pyta, czy pan Samuel był ateistą? Co miał na myśli, to już inna sprawa? Czy to, że przez religię ludzie żyli w ciemnocie, co jest w pewnym stopniu prawdą? Co więcej, nauka w dużej mierze jest sprzeczna z religią i zapewne tak pozostanie. Wiara jest czymś innym. To rozwój technologiczny, innowacje pchnęły ludzi do miast… Nie będę dalej rozwijał tego wątku pragnę jedynie zauważyć, że korzystając z zapożyczeń innych możemy się ośmieszyć. Miłość bywa ślepa – przytoczę inne powiedzenie.

A co powiecie na takie? „Wieś stworzył Pan Bóg, a miasto diabeł i to diabeł burżuazji” czy „nie uczyłem się tego w szkole, ale przy cepach w stodole”. Pierwsze to Żeromski i „Ludzie Bezdomni”, pochodzenia drugiego nie znam, więc nie rekomenduję. Przyznacie, że oba bardziej pasują do premiera? A, proszę uważać z pierwszym – słowa te kieruję do premiera – bo trąci socjalizmem.

Minister nie z tej bajki

Zacząłem poważnie, a na żarty zebrało mi się. Zarzekałem się, że będzie o marketingu politycznym i słowa dotrzymuję, jak na razie, jedynie co nieco ubarwiłem postać szefa rządu, co wpisuje się w kontekst tego felietonu. Od premiera – nie tylko tego – wymagam zawsze dużo, dużo więcej.

Wracając do „Zgromadzenie polskiej wsi” w Przysusze jestem bardzo mocno zbudowany postawą wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Serio! (być może nie potrzebne słowo, wobec tych napisanych o premierze). Minister był rzeczowy, taki jaki powinien być. Wprawdzie strzelił kilka lapsusów (chodzi m.in. o cenę pszenicy, którą on ustalił i eksport), ale mogę te słowa puścić w niepamięć – każdemu mogło się to zdarzyć właśnie w tym miejscu, przy pełnej sali, w której temperatura polityczna wzrosła do najwyższych poziomów. Pan minister głos zabierał już po rasowych politykach, wczuł się w atmosferę i wyszło jak wyszło z tym zbożem.

Pan minister podsumował swoje dokonania i zapowiedział, co planuje zrobić w najbliższym czasie. Nadciąga, tajemniczy Kodeks Rolny, czyli zbiór praw rolników, ustawa wyższa w stosunku do innych. Co z niej wyjdzie? Pożyjemy, zobaczymy. W każdym bądź razie kampania wyborcza już rozpoczęła się, a jej temperatura będzie rosła każdego dnia. Jej zwieńczeniem będzie event – być może też zorganizowany w Przysusze – na którym dowiecie się szczegółów. Nie spodziewajcie się jednak ich za wiele. Wiecie, jak robi się w dzisiejszych czasach politykę.

P.S. Dodam jeszcze, że w Przysusze głos zabierał Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, któremu nie poświęciłem ani jednego słowa w powyższym felietonie. Wybaczcie, zrobiłem to celowo, nie chciałem dać po raz kolejny pretekstu internatom do nazywania mnie „akolitą Wojciechowskiego”.

Na podsumowanie zapraszam do kolejnego odcinka „Iwana w Dybach”. Jak na tle partii rządzącej wypadają inni, którzy zabiegają o głosy rolników? Czy telewizor wyrzucony przez Michała Kołodziejczaka przykuł uwagę? A może porwał tłumy pan Stefan Krajewski wyliczający zaniedbania rządzących? Oto rolno-polityczny krajobraz ostatnich dni.