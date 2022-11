Rolnictwo zrównoważone

Podczas seminarium „Postęp biologiczny w produkcji roślinnej” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji prof. Roberta Witkowicza z Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Co naukowiec sądzi o rolnictwie zrównoważonym?

Podczas swojego wystąpienia prof. Witkowicz w różnych aspektach rozważał plusy i minusy rolnictwa zrównoważonego. Nawiązywał przy tym zarówno do sytuacji globalnej, zauważając problemy głodu i otyłości w różnych środowiskach, jak i do własnego lokalnego podwórka, gdzie w realiach kilkuhektarowych gospodarstw w Małopolsce rozwój rolnictwa przebiega zupełnie inaczej niż w woj. zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim czy opolskim.

Systemy rozwoju rolnictwa

Najpierw był rozwój industrialny i on się już dawno przejadł, on zawiódł. Rolnictwo przemysłowe nie zadbało ani o rolnika, ani o środowiska, ani o jakość żywności. Później nastąpił rozwój indukowany, kiedy musieliśmy wszczepiać do rolnictwa nowe rozwiązania opracowane przez naukowców. To się teraz dzieje. Są też wyznawcy systemu polaryzacji dwubiegunowej. Oni twierdzą, że trzeba rzucić gospodarstwa na wolny rynek i te, które przeżyją podzielą się na dwa typy. Malutkie, żebracze, produkujące tylko na własne potrzeby i bardzo duże wielkotowarowe, a pomiędzy nimi nie będzie nic pośredniego. Wydaje mi się, że społecznie jest to nieakceptowane – mówi prof. Witkowicz.

Wielokrotnie wspominał przy tym o specyfice polskiego rolnictwa, o uwarunkowaniach historycznych czy o typowej mentalności polskiego rolnika. Warto tu dodać, że wspomniana przez Profesora polaryzacja dwubiegunowa działa od lat wielu krajach. Przykładowo, w Czechach średnia wielkość gospodarstwa to ponad 130 hektarów, a ponad 90 proc. gruntów uprawianych jest przez gospodarstwa wielkoobszarowe. Zjawisko to jeszcze bardziej widoczne jest choćby w Kazachstanie, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi kilka tysięcy hektarów, ale jednocześnie mnóstwo jest kilkuhektarowych gospodarstw produkujących żywność na własne potrzeby, a średnia jest tak wysoka ze względu na dużą liczbę podmiotów gospodarujących na dziesiątkach tysięcy hektarów. Nie trudno jednak zauważyć wiele czynników różniących warunki rozwoju czy choćby wspomnianą mentalność Polaka, Czecha czy Kazacha.

Rolnictwo zrównoważone

Termin „rolnictwo zrównoważone” jest w użyciu od 1987 roku. Chodzi o pokrycie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń ludzkich. Model zrównoważony ma dostosować wolumin obrotów i tempo wzrostu produkcji żywności tak, aby utrzymać poziom dochodów rolnictwa i jednocześnie powstrzymać degradację środowiska naturalnego. System zrównoważony może występować w różnych odmianach, mniej lub bardziej restrykcyjnych. To będzie raczej wynikać z wielkości gospodarstw, które będą się na jakiś sposób zrównoważenia się decydować. My w Małopolsce mamy około 5 hektarów średniej wielkości gospodarstwa, więc u nas o rolnictwie precyzyjnym raczej nikt nie mówi, ale już w zachodniopomorskim ten temat funkcjonuje od dawna – mówi naukowiec.

Podkreśla jednocześnie, że produkcję żywności nadal można podwoić, ale nie jest to proste i wątpi w sens takich działań. Jeśli chcemy zwiększyć plony, pozostaje nam biotechnologia. Dzięki niej możemy uszlachetniać rośliny i zmusić je do jeszcze większej pracy, a więc z rolniczego punktu widzenia, większych plonów. Dodał jednocześnie, że nie ma wątpliwości, że w kolejnych latach wyznacznikiem polityki rolnej będą cele związane w jeszcze większym stopniu z ochroną środowiska i to z pewnością jest czynnik, który zaważy na kierunku rozwoju rolnictwa.

Rolnictwo ekologiczne

- Miałem wątpliwości co do gospodarstw ekologicznych na dużą skalę, ale jeżeli będziemy tak mocno podkreślać potrzebę troski o środowisko i piętnować rolnictwo konwencjonalne, to może być to forma ratunku. Tylko jest jeden problem. O ile mógłbym wskrzesić moją babcię i powiedzieć jej, że od jutra będzie prowadziła działalność w systemie ekologicznym, to pewnie bym ją przekonał, ale już widzę tych młodych rolników, którzy kończą studia, kupują motykę, biorą nakolanniki i jadą motyką te hektary. Gospodarka ekologiczna to jest sposób na życie i na bycie, a nie na produkcję żywności na dużą skalę. Ja zupełnie tego nie widzę, a podkreślam, że sam prowadzę gospodarstwo i wiem o czym mówię – mówi prof. Witkowicz.

Dodaje, że w szczytowym momencie było w Polsce 26 tysięcy gospodarstw ekologicznych, a jest ich poniżej 20 tysięcy. Wyjaśnia, że nie jest dziś tajemnicą, jak te gospodarstwa ekologiczne niejednokrotnie wyglądały. W okresie transformacji, nagminne było wzięcie dopłat i powrót do standardowej produkcji. Stąd też obawy Profesora odnośnie powodzenia wprowadzania obowiązku produkcji ekologicznej na części areału.

My mamy 3,5 proc. udziału gospodarki ekologicznej w produkcji żywności. Dla porównania, Austria ma 23 proc. i jest bliska tej bariery 25 proc., którą planuje się wprowadzić w Unii Europejskiej. Ale cała Europa nie ma szans takich wartości osiągnąć, to jest zupełnie inna specyfika rolnictwa. W moim odczuciu, jeśli faktycznie chcielibyśmy osiągnąć te 25 proc. musiałby to być wielki program finansowy, bo nic innego nie jest w stanie przekonać tak wielu rolników jak bardzo duże pieniądze. A jednocześnie byłby to wielki regres rolnictwa i spadek produkcji żywności przynajmniej o 20 proc. – tłumaczy naukowiec.

