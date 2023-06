W 1 kwartale 2023 r. wybudowano 1,6 tys. nowych budynków gospodarstw rolnych i 643 nowe budynki magazynowe. To zauważalnie mniej, niż rok wcześniej. Nie ma się co dziwić, trudna sytuacja w branży powoduje, że rolnicy ograniczają inwestycje. Co w takim razie z rządową akcją "silos"?

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w I kwartale 2023 r. wybudowano 1,6 tys. nowych budynków gospodarstw rolnych, czyli o 4,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 619 tys. m kw. (to spadek o 10,2 proc. r/r).

Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: wielkopolskie (26,8 proc.), mazowieckie (19,7 proc.) i lubelskie (11,2 proc.), a najmniejszym – lubuskie (0,3 proc.), zachodniopomorskie (0,9 proc.) i śląskie (1,2 proc.).

Prawie 2 mln m kw. magazynów rolniczych

Jeśli chodzi natomiast o nowe budynki magazynowe (pełna nazwa klasy PKOB brzmi: Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe) to, wg danych GUS w I kwartale br. przekazano do użytkowania 643 takie budynki, o 1,1 proc. mniej niż przed rokiem. Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 30,8 proc. i wyniosła 1,9 mln m kw., osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (21,2 proc. udziału w kraju), wielkopolskim (18,8 proc.) i lubuskim (14,9 proc.).

Najmniejszą powierzchnię odnotowano w woj.: świętokrzyskim (0,4 proc.), warmińsko-mazurskim (0,5 proc.) oraz podlaskim (1,1 proc.).

Ile ton zboża można przechować w Polsce?

A przy okazji, ile w sumie jest powierzchni magazynowej zbóż w gospodarstwach rolnych w naszym kraju?

- Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wskazują powierzchnię magazynową w gospodarstwach rolnych na poziomie ok. 10 mln ton (silosy zbożowe plus silosy paszowe). Ponadto gospodarstwa rolne dysponują też innymi budynkami, które okazjonalnie mogą służyć do przechowywania zbóż, jak na przykład ujęte w PSR 2020 stodoły, co daje ogólną powierzchnię przechowalniczą w gospodarstwach rolnych na poziomie 16 mln ton. Dla porównania w Polsce w 2022 r. wyprodukowano ok. 35 mln ton zbóż. Znacząca ilość powierzchni magazynowej skupia się także w firmach handlowych oraz w sektorze młynarskim i sektorze paszowym - poinformował pod koniec maja posłów w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

I załączył tabelkę z takimi oto danymi:

Pojemności magazynowe zbóż w Polsce w gospodarstwach rolnych

Silosy zbożowe Silosy paszowe Stodoły POLSKA 9 576 628 1 339 138 łódzkie 705 52 120 762 mazowieckie 1095 122 202 754 małopolskie 727 9 154 038 śląskie 205 19 49 876 lubelskie 500 36 174 118 podkarpackie 255 10 132 447 świętokrzyskie 760 14 98 057 podlaskie 600 58 95 663 wielkopolskie 283 131 99 454 zachodniopomorskie 360 22 17 810 lubuskie 645 15 15 358 dolnośląskie 323 15 41 470 opolskie 234 16 26 998 kujawsko-pomorskie 881 42 45 612 warmińsko-mazurskie 1444 44 35 269 pomorskie 560 26 29 453

Źródło: badania rynkowe IERiGŻ-PIB.

Jak idzie nabór wniosków o wsparcie na budowę lub wyposażenie silosów?

Na budowę lub wyposażenie silosu można otrzymać nawet 60 tys. zł dotacji. Jak wynika z danych ARiMR, do 12 czerwca do Agencji wpłynęło 4,1 tys. takich wniosków na kwotę ok. 172 mln zł (nabór rozpoczął się 5 czerwca i potrwa do 5 lipca 2023 r.).