Rolnicy mogą skorzystać z tarczy solidarnościowej na prąd. Ostatnie chwile na oświadczenie

Przed placówkami energetycznymi kolejki, fot.kh

Już tylko niespełna dwa dni pozostały do złożenia wnisków o zamrożenie cen energii. Dotyczy to również gospodarstw rolnych - limit tańszej energii elektrycznej zostanie podniesiony do 3000 kWh. Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2023 r.

Tzw. tarcza solidarnościowa wprowadzona przez polski rząd zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie cen z 2022 r. Automatycznie (bez składania wniosków) obejmuje ona klientów z grupy taryfowej G, w której skład w większości wchodzą gospodarstwa domowe. Cena prądu na poziomie ubiegłorocznym będzie obowiązywała tutaj do limitu 2000 kWh zużytych w ciągu roku. Czytaj więcej Czy właściciele fotowoltaiki będą dopłacać? Ujemne ceny energii? Limit zużytej energii dla rolników w zamrożonej cenie Tarcza solidarnościowa przewiduje jednak podniesienie limitu zużytej energii w preferencyjnych stawkach w następujących przypadkach: dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi - limit jest podniesiony do 2600 kWh rocznie;

dla rolników i gospodarstw z kartą dużej rodziny - limit;

zużycie do 3000 kWh. Warto zaznaczyć, że wyższe stawki za kilowatogodzinę będą obowiązywały tylko za ilość pobranej energii powyżej danego limitu. Dodać też należy, że w przypadku rolników, którzy jednocześnie spełniają kryterium "dużej rodziny" (co najmniej trójka dzieci), limity nie mogą być łączone. Dla danego punktu poboru energii przypisanego odbiorcy z „preferencjami”, przysługuje tylko jeden limit zużycia. Czytaj więcej Heńkowe, Robertowe i inne dopłaty dały nowy zawód: rolnik wnioskodawca Co trzeba zrobić aby zwiększyć limit tańszej energii? Aby cena prądu dla rolnika została zamrożona w limicie do 3000 kWh muszą być spełnione następujące warunki: Należy złożyć do sprzedawcy oświadczenie, o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

Do oświadczenia załącza się kopie decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej. Trzeba przy tym dodać, że rolnik nie może przy tym prowadzić innego rodzaju działalności gospodarczej, co zaznacza we wniosku. Czytaj więcej Duży sprzęt to duże możliwości i sposób na brak rąk do pracy Jak złożyć oświadczenie - zamrożenie cen prądu do wyższego limitu Sposoby są dwa: w formie papierowej składanej osobiście w oddziale, lub rejonie energetycznym OSD albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej, elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) na stronie epuap.gov.pl. Fragment oświadczenia dotyczącego zwiększenia limitu na energię elektryczną z platformy epuap.gov.pl Biorąc pod uwagę, że to już ostatnie chwile na złożenie oświadczenia, a w placówkach energetycznych a nawet przed nimi ustawiły się kolejki, polecamy - o ile to możliwe - skorzystanie z tej drugiej formy - elektronicznej. Jeśli ktoś miał już do czynienia z załatwianiem spraw przez platformę Epuap, to nie powinien mieć problemu z wysłaniem oświadczenia online i dołączenia do niego niezbędnych dokumentów. Proces składania takiego wniosku jest stosunkowo prosty. Dodatkowo pomogą udostępnione instrukcje. Trzeba też mieć świadomość, że zamrożone ceny prądu na rok 2023 nie oznaczają braku podwyżek. O Ile zagwarantowane są ceny za kilowat zużytej energii, to więcej zapłacimy za opłatę mocową i przywrócony ma być 23-proc. podatek VAT.

