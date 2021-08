Rolnicy na drogach. Mają dla premiera 21 postulatów do rozmowy o rolnictwie

Ruszyły kolejne protesty rolników zrzeszonych w AGROunii, blokady będą przeprowadzone w kilkunastu miejscach w Polsce, nawet przez 48 godzin. - Będziemy tutaj stali czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. Mamy 21 punktów do rozmów z premierem, niech usiądzie z nami do rozmów - mówił przewodniczący AGROunii Michał Kołodziejczak w czasie konferencji rozpoczynającej blokady.

Od wtorkowego poranka rolnicy przez 48 godzin będą blokować drogi lub utrudnić na nich przejazd w łącznie 14 miejscach w województwach: wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim.

Jak mówił, podczas rozpoczęcia akcji protestacyjnej, Michał Kołodziejczak - Dzisiaj AGROunia strajkuje w Polsce w kilkunastu miejscach. Jest źle, jest dramat. Polskie rolnictwo zostało zaorane. To rolnik do tej porty orał. A teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości zaorali całą wieś, z rolnikami z gospodarstwami, z marzeniami z wszystkim co mieliśmy. Wyrzucili to do kosza, zrobili głęboką orkę, za głęboką. Dlatego dzisiaj w kilkunastu miejscach w Polsce rozpoczynamy strajk rozpoczynamy zgromadzenia. Rozpoczynamy manifestacje.

Kołodziejczak wytykał rządzącym jak i opcji opozycyjnej bezczynność, w zakresie dbania o politykę rolną oraz bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

Dzisiaj jesteśmy tutaj w zastępstwie polityków. To oni powinni tutaj być i o nas walczyc, oni są zawodowymi publicystami. Koniec paplaniny, koniec rzucania jakimiś głupimi słówkami, bierzemy się do roboty.Gospodarstwa w Polsce upadają, rolnicy nie mają perspektywy nie maja nadziei.

AGROunia chce rozmów z premierem Morawieckim

Kołodziejczak podkreślił, że chce, by zaczęto rolników traktować poważnie, bo nie godzą się na niszczenie rolnictwa i produkcji żywności przez korporacje. - Za chwilę nie będziemy mieli w Polsce żywności - mówił.

Jednocześnie podkreślił kluczowy cel, czyli rozmowy z premierem o sytuacji polskich gospodarstw rolnych, będą czekać na nie do skutku. - Chcemy rozmawiać z premierem o bardzo trudnej sytuacji na polskiej wsi. Nie tylko polskie rolnictwo upada, ale upada cała wieś. Upada tradycja, marzenia, upada to, w co inwestowaliśmy. Jeżeli ktoś dzisiaj nam mówi, że te maszyny są drogie, są gospodarstwa doinwestowane. Tak kochani, obudźcie się, polska wieś jest w takim momencie, że mamy czego bronić. Mamy rozkaz do polityków, zacznijcie nas traktować poważnie. Każdego dnia upada 50 gospodarstw. Coraz taniej sprzedajemy swoje warzywa. My się z tym nie zgadzamy.

- W Polsce, na dzień 250 gospodarstw likwiduje hodowlę świń, to jest dramat. Kiedyś byliśmy potęgą, dziś będziemy żebrać o żywność którą ktoś będzie chciał nam przywieźć z zagranicy. Politycy bierzcie się do roboty, bo dzisiaj nas okradacie.

- Będziemy tutaj stali czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. Mamy 21 punktów do rozmów z premierem, niech usiądzie z nami do rozmów - mówił Kołodziejczak.

W zakresie gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, kluczowymi tematami do rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim, jest: pokrycie strat rolników poniesionych w związku z chorobami zakaźnymi zwierząt (ASF i wirus grypy ptaków), odroczenie lub umorzenie kredytów hodowców oraz kwestia przejmowania łańcuchów produkcji i dostaw żywności przez oligopole.

Blokada drogi krajowej nr 11 w Nowym Mieście n. Wartą. Od 9.00 przez kolejne dwa dni będzie odbywać się zarejestrowane zgromadzenie rolników. Kierowcom proponujemy objazdy. Szczegóły: https://t.co/WqZMCZyLVE pic.twitter.com/R3vSo6X1Oh — WielkopolskaPolicja (@PolicjaWlkp) August 24, 2021

Filip Pawlik, przewodniczący AGROunii ze Środy Wielkopolskiej, wyjaśniał: Nie wychodzimy tutaj, bo nam się tak chce, bo się żniwa skończyły. Nie. Mamy teraz bardzo dużo pracy, będziemy siać oziminy. Rolnicy wiedzą, że nie ma już wyjścia i trzeba na tę drogę wyjść. Dlatego spotyka się tu ponad 100 traktorów. Blokujemy przez 48 godzin, jest to legalny strajk. Wszystkich przewoźników transportowców, ludzi którzy tutaj mieszkają, przepraszamy za utrudnienia, ale droga zawsze była i będzie naszym miejscem walki i tak już zostanie. Jeśli to się komuś nie podoba, to zapraszamy do nas, na nasze gospodarstwa, jak tam się pracuje, bo się nie przelewa. Ktoś powie, że mamy ciągniki za pół miliona złotych. Te ciągniki są własnością kredytu. Każdy rolnik wam to powie, który tam stoi i o to walczymy nie mamy za co tych ciągników spłacić, dlatego jesteśmy tu i teraz.

Gdzie rolnicy blokują drogi?

Łódzkie: Srock, rynek, g. 8:00; blokada 48-godzinna

Mazowsze: Kuznocin k. Sochaczewa, blokada 24 h. Kozietuły, zakład przetwórczy; DK50 na wysokości Czaplinka; blokada 24 h.

Wielkopolska: Nowe Miasto nad Wartą, droga nr 11, blokada 48 h.

Ociąż - DK nr 25 Kalisz-Ostrów, przejazd traktorów. Rzetnia w pow. kępińskim DK 11, blokada 24 h. Chrustowo, pow. pilski przejazd traktorów DK 11.

Małopolska: Wawrzeńczyce, droga 79, blokada 24 h. Przejazd traktorów: DK94, Brzesko, Bochnia, Targowisko.

Podkarpacie: Rzeszów, droga DK97, blokada 24 h.

Kujawsko-pomorskie: Kołaczkowo DK5, E261, g. 8:00; blokada 24 h.

Lubelszczyzna: Radzyń Podlaski Droga DK19, blokada 48 h. Wólka Zastawska, droga nr 76, blokada 48 h.