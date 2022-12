Zobacz galerię

Na Podlasiu rolnicy blokują skup zbóż w Grajewie. W województwie świętokrzyskim traktory wyjechały na drogę krajową nr 78. To sprzeciw wobec niekontrolowanego importu płodów rolnych z Ukrainy, który niszczy krajowy rynek.

Zgodnie z zapowiedziami rolnicy wyjechali dziś traktorami na drogi w województwie świętokrzyskim i na Podlasiu. Protestujący stawiają sobie ten sam cel - powstrzymanie niekontrolowanego przywozu ziarna zbóż, kukurydzy, rzepaku oraz innych artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Protest rolników z Agrounii

Pod flagami Agrounii gospodarze z Warmii, Mazur i Podlasia protestują w Grajewie, gdzie po godz. 8 zablokowali ciągnikami dużą firmę skupową przy ulicy Przemysłowej. Według rolników, skup ten masowo przyjmuje ziarno z Ukrainy.

Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem akcji lider Agrounii Michał Kołodziejczak powiedział, że rolnicy są zdeterminowani i czują się oszukani przez rząd. Przypomniał, że sam minister rolnictwa Henryk Kowalczyk nawoływał w czasie żniw, by rolnicy nie sprzedawali zboża, bo cena skupu będzie rosła. - Mamy grudzień, a ceny spadły w porównaniu do lata o 20 do 40 procent - grzmiał Kołodziejczak.

Rolnicy nie mają gdzie sprzedać swoich płodów rolnych, bo magazyny i przetwórnie zalało ziarno z Ukrainy - dodał lider Agrounii.

Agrounia alarmuje, że w całej Polsce są jeszcze tysiące hektarów nieskoszonej kukurydzy, bo w obliczu drastycznie niskich cen skupu rolnicy zaniechali zbiorów. Nie ma bowiem mowy nawet o zwrocie kosztów uprawy, paliwa do kombajnu i suszenia ziarna.

Protest rolników w Nagłowicach

O godz. 10 rozpoczął się dziś również protest w Nagłowicach, w województwie świętokrzyskim. Na miejscu jest około 200 rolników, a 30 ciągników blokuje trasę krajową nr 78 w rejonie ronda. Co pół godziny rolnicy przepuszczają auta. Protest ma potrwać do godz. 13. Na rondzie załopotały flagi i stanęły dwie taczki - przeznaczone dla premiera Morawieckiego i ministra Henryka Kowalczyka.

- Chcemy pokazać, że tak jak kierowcy na tej drodze, tak i my nie możemy ruszyć dalej, bo nie możemy sprzedać ziarna, żeby kupić środki produkcji na kolejny sezon - mówi jeden z uczestników akcji, Grzegorz Skurski, rolnik z powiatu sandomierskiego.

Rolnicy nie pozostają również gołosłowni w swych oskarżeniach wobec rządzących. Agrounia przed dwoma dniami dokonała obywatelskiego zatrzymania tira z ukraińskim ziarnem, który zmierzał do skupu w woj. lubelskim. Filmy i zdjęcia dokumentujące proceder zwożenia ukraińskich zbóż do polskich przetwórni i skupów napływają do nas również z innych rejonów kraju. Ukraińskie ziarno jest przeładowywane na polskie ciężarówki, czy mieszane z polskim ziarnem w magazynach.

Agrounia zapowiedziała dziś ogólnopolski protest rolników na 11 stycznia. Na 17 stycznia ogólnopolski strajk zapowiedziała także rolnicza Solidarność.