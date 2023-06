Strajk zaplanowany został na środę, 7.06 na przejściu granicznym w Medyce. Jego organizatorzy stowarzyszenie Oszukana Wieś – Podkarpacie podkreślają, że nie mogą dłużej bezczynnie patrzeć na fasadowe działania i obietnice jakimi karmi ich rząd.

Gospodarze są na skraju wytrzymałości. Wydawałoby się, że po kruchych porozumieniach okrągłego stołu i Barzkowic właściwie nie ma już śladu. Toczą się kolejne i kolejne rozmowy, Komisja Europejska zgadza się na kolejne transze wsparcia, ale żaden z rolników nie widział na oczy jeszcze ani złotówki.

To czysta gra na czas, żeby nas przeciągnąć, a po wyborach powiedzą, że przecież tych pieniędzy nie ma – obawia się rolnik. – Tak nie może być! Młodzi ludzie, którzy wiązali swoja przyszłość z rolnictwem zaczynają wątpić w sens swoich decyzji. Obiecanych dopłat brak, w kwestii budowy silosów nikt nie wie jak ma to wyglądać, a cena w skupach leci na łeb na szyję. Dokąd to prowadzi – irytuje się Kondrów.

Powodów do zmartwień jest wiele. W tym momencie na Rzeszowszczyźnie cena pszenicy oscyluje w granicach 570 zł za zboże paszowe i 630 za konsumpcyjne. Rolnicy słyszą, że kontraktacja na kolejny rok będzie możliwa, ale w cenie 400 zł.

To zboże naprawdę nie musi kosztować 1600 zł. Niech kosztuje 800. Tylko niech paliwa i nawozy będą w adekwatnych cenach. Nie może być tak, ze koszty produkcji stale idą w górę, a ceny naszych produktów pikują – oburza się przedstawiciel podkarpackiej Oszukanej Wsi. – Importuje się mleko, miód, drób i owoce. My, tutaj, na ścianie wschodniej widzimy to na co dzień. Widzimy jaka to skala i trudno uwierzyć w zapewnienia ministra, że nad czymkolwiek panuje – podsumowuje. – Cała pomoc, która jest nam obiecywana jest tylko na papierze. Póki co to tylko puste słowa, którym nie możemy się dać zwieźć.