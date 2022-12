Rolnicy z województwa świętokrzyskiego po rozmowie z wojewodą: poniechaliśmy taczek, ale z protestu nie zrezygnujemy.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz spotkał się z rolnikami, którzy przyszli z apelem do rządu o wstrzymanie zalewu polskiego rynku ukraińskim zbożem, kukurydzą i rzepakiem. W trakcie rozmowy rolnicy opowiedzieli o powszechnych już, choć niedozwolonych praktykach, jakich dopuszczają się importerzy i przewoźnicy ukraińskich płodów rolnych.

-Wojewoda za ministrem rolnictwa powtórzył, że ten import z Ukrainy nie stanowi większego problemu dla rynku krajowego, ale my na sobie odczuwamy jego skutki. Rząd nie ma rzetelnej wiedzy o skali tego procederu, bo oficjalne liczby kłamią. A kłamią dlatego, że służby i instytucje które winny kontrolować ten import nic nie robią i nie panują nad tym - komentuje uczestnik spotkania Grzegorz Skurski.

-Wystarczy sprawdzić właścicieli skupów, którzy posiadają zwykle własne gospodarstwa. Okaże się, że ich tegoroczne plony biją światowe albo i kosmiczne rekordy, mieli po 100 czy 200 ton pszenicy z hektara. To jeden ze sposobów, jak ukraińskie ziarno zamienić w polskie - opowiada rolnik.

-Wystarczy pojechać do Staszowa w naszym województwie, żeby zobaczyć jak ukraińskie ziarno z wagonów przeładowywane jest na polskie ciężarówki. Wystarczy zajrzeć do magazynów firm na wschodzie kraju, gdzie wjeżdżają ukraińskie ciężarówki, żeby zobaczyć, że ich ładunek jest przesypywany na polskie ciężarówki. I w ten cudowny sposób ziarno staje się polskie. Gdzie jest Skarbówka, Sanepid, służby celne i inne służby, które mogą temu zapobiec? - pyta Skurski.

Rolnicy zaapelowali do Wojewody, aby zobligował wspomniane służby i organa państwowe do działania i wypełniania obowiązków. Opowiedzieli o tragicznej sytuacji, w jakiej się znaleźli wskutek niekontrolowanego importu z Ukrainy. Skupy i firmy mają dziś magazyny zapełnione po brzegi tanim ukraińskim ziarnem. Nie chcą więc kupować od polskich producentów lub oferują im ceny znacznie poniżej kosztów.

-Przypomnieliśmy wojewodzie, że unijne porozumienie dotyczące pomocy w eksporcie zboża z Ukrainy zawiera także mechanizm, który można uruchomić w razie zagrożenia dla konkurencji na rynku UE czy rynkach krajów członkowskich. Na zagrożonym rynku można przywrócić cło, a nasz rynek jest już nie tylko zagrożony, ale "rozłożony" przez ukraińskie ziarno - uważa przedstawiciel protestujących rolników.

-Przyznajmy tez wreszcie otwarcie, że ten eksport z Ukrainy wcale nie służy ani budżetowi walczącej Ukrainy, ani głodującym w Afryce. To zboże trafia na nasz rynek, do naszego chleba i naszych pasz. A pieniądze ze sprzedaży ziarna wędrują wyłącznie do kieszeni właścicieli zachodnich lub wschodnich spółek, bo to one gospodarują na ukraińskiej ziemi. To nie jest zboże od ukraińskich rolników, ani pieniądze dla ukraińskiego rządu.

Jak się dowiadujemy, rolnicy ostatecznie odstąpili od przekazania wojewodzie taczek, przeznaczonych dla premiera i ministra rolnictwa. Nie dali się jednak odwieść o planów zorganizowania rolniczej blokady na drodze krajowej nr 78 w Nagłowicach. Protest zapowiedziany na poniedziałek odbędzie się.