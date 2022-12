Zobacz galerię

Kilkudziesięciu rolników z powiatu piotrkowskiego pikietowało dziś pod siedzibą Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim. By upomnieć się o sprawiedliwość dla zatrzymanych przed rokiem hodowców trzody.

Protestujący dziś pod piotrkowską prokuraturą rolnicy chcieli przypomnieć o 19 kolegach, którzy przed rokiem zostali potraktowani przez organa ścigania jak pospolici przestępcy. Za to tylko, że kontaktowali się z urzędowymi lekarzami weterynarii, by uzyskać wymagane przepisami świadectwa zdrowia dla sprzedawanych z gospodarstw świń.

-Jesteśmy to dziś nie tylko dla tych hodowców, którzy zostali tak mocno sponiewierani i skrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości. Jesteśmy, żeby upomnieć się o honor i godne traktowanie dla wszystkich rolników w Polsce - zaznaczył organizator protestu, szef powiatowej "Solidarności" RI Janusz Terka.

Inicjator rocznicowego protestu ubolewał także, że żaden z polityków, którzy wcześniej obiecywali wsparcie nic w tej sprawie nie zrobił. Dziś również mimo zaproszenia nie przybyli do Piotrkowa. Jak skwitował, wszyscy poklepują rolników na dożynkach i mówią o ciężkiej pracy na roli, ale gdy trzeba rolnikom pomóc, to ich nie ma. -Zbliżają się jednak wybory i wszyscy oni przyjdą prosić o nasze głosy, a my już będziemy wiedzieć, komu dać czerwoną kartkę - podsumował działacz.

Pikietujący trzymali transparenty z napisami: "Najpierw rolników niszczy ASF, teraz robi to prokuratura", oraz "19 rolników zostało potraktowanych jak przestępcy".

-Stawiane rolnikom zarzuty się nie potwierdziły, nie ma żadnych dodatkowych wątków w tej sprawie i prokuratura hodowców nie postawiła w stan oskarżenia - stwierdził Terka. -Brakuje jednak woli, by zakończyć to niedorzeczne śledztwo, bo nikt nie chce przyznać się do błędu. Nie można postawić rolnikowi zarzutu, że namówił lekarza weterynarii do wystawienia świadectwa zdrowia. On się z nim kontaktował i czynił tak swoją powinność.

Według przedstawiciela Zarządu Krajowego "Solidarności" RI, zarzuty stawiane rolnikom są absurdalne i cała sprawa niedorzeczna, a osoby w organach ścigania odpowiedzialne za ubiegłoroczne zatrzymania powinny przyznać się do błędów i ponieść konsekwencje służbowe. Zauważył, że wśród zatrzymanych znalazły się osoby zaangażowane społecznie, działające na rzecz rolników i znane z udziału w głośnych akcjach protestacyjnych.

-W sprawie zatrzymanych rolników nikt nic nie wie. Mają dozór policyjny, muszą się meldować co dwa tygodnie na komisariacie, pobrano im odciski palców i nic z tego przez rok nie wynikło - opowiedział na zgromadzeniu Jacek Wlaźlak, rolnik którego żona znalazła się wśród zatrzymanych przed rokiem. -Nazywano ich już nawet grupą przestępczą, tymczasem sprawa nie trafiła do sądu. Nie chcę tu wpływać na prace prokuratury, ale apeluję choć o odrobinę dobrej woli, żeby zdjąć z tych rolników dozór policyjny. Oni prowadzą gospodarstwa i nie mają czasu, żeby się co dwa tygodnie meldować na policji. Trzymamy zwierzęta i nigdzie nie zamierzamy uciekać.