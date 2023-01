Kilkudziesięciu rolników-dostawców firmy Kampol-Fruit znowu protestowało dziś pod zakładami tej spółki w Rykach.

Dziś rano wierzyciele restrukturyzowanej spółki Kampol-Fruit drugi raz protestowali pod zakładami w Rykach. Tym razem zablokowali bramy prowadzące do zakładów i zapowiedzieli, że protest potrwa "do skutku".

Wśród protestujących byli zarówno rolnicy, którzy za dostarczone w tym sezonie do chłodni i przetwórni warzywa i owoce nie otrzymali należności, jak i właściciele skupów i firm transportowych, którzy przywozili surowce do zakładów. Wszystkich ich potraktowano bowiem podobnie - według zaproponowanego przez doradcę restrukturyzacyjnego układu mają pogodzić się ze strata połowy należnych pieniędzy, a resztę otrzymywać w ratach rozłożonych nawet na 3 lata.

Dostawcy nie godzą się na takie warunki, ale obowiązujące przepisy mogą ich pozbawić prawa głosu. Jak mówią protestujący, działania restrukturyzatora zmierzają do tego, aby o przyjęciu układu z Kampol-Fruit zdecydowali najwięksi wierzyciele zadłużonej firmy. To banki i podmioty instytucjonalne, którym gwarantuje się spłatę całości wierzytelności wraz z odsetkami. Rolnicy zablokowali dziś bramy, bo zadłużony zakład wciąż pracuje, skupuje surowce i sprzedaje swoje towary. Firma zarabia i płaci nowym dostawcom, a nas chce w biały dzień ograbić z pieniędzy - mówią rolnicy. Pikietujący zapowiadają, że będą walczyć o sprawiedliwość aż do skutku. Blokada ma potrwać co najmniej do końca tygodnia.

Po poprzednim proteście sprawą restrukturyzacji Kampol-Fruit zainteresował się minister rolnictwa, który złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Na wniosek zaś wiceministra Janusza Kowalskiego, proces restrukturyzacji zadłużenia spółki objął nadzorem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Protestujący pokładają w tych działaniach pewne nadzieje, ale nie zamierzają czekać bezczynnie.

Rolnicy przypominają, że to właśnie rząd Zjednoczonej Prawicy zmienił przed kilku laty przepisy dotyczące postępowania wobec zadłużonych i upadających przedsiębiorstw. Zapewniano wówczas, że zmiany prawa zagwarantują rolnikom spłatę należności od firm skupowych i to w pierwszej kolejności. Jak się jednak okazuje, nowe przepisy wcale nie chronią rolników przed grabieżą, bo dopuszczają do ratowania firm kosztem dostawców.

Protestujący dostawcy obawiają się, że proces restrukturyzacji służyć ma wyłącznie za zasłonę dymną dla wyprowadzania środków z firmy, która i tak wkrótce upadnie. Wówczas jednak ich szanse na odzyskanie należności będą znikome.

Firma Kampol-Fruit jest winna dostawcom prawie 74 mln złotych.