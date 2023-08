Brak rozdzielności pomiędzy produkcją roślinną i zwierzęcą w systemie szacowania suszy powoduje, że większość rolników nie dostanie rekompensat za suszę. W regionie, który odczuwa te problemy najdotkliwiej od kilku lat, jest to olbrzymi problem.

Zgłosiliśmy postulat, by rozdzielić produkcję roślinną od zwierzęcej. Walczymy o to od czterech lat, ponieważ nie zanosi się na żadne zmiany, postanowiliśmy wyjść na ulicę – mówi Emil Mieczaj, rolnik z achodniopomorskiego. -Hodowcy bydła, zwierząt, mają pomniejszaną pomoc, mimo że mają duże straty. To doprowadzi do likwidowania kolejnych stad. Naprawdę stoimy pod ścianą - dodaje Emil Mieczaj.