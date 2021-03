Rolnicy przyjechali do premiera z prostym pytaniem. Rozmowy nie było

W piątek (5.03.21r.) po południu odbyło się uroczyste otwarcie obwodnicy Wrześni, na którym pojawił się premier Mateusz Morawiecki. Na to spotkanie przyjechali również rolnicy z AGROunii. Chcieli rozmawiać z przedstawicielem rządu, jednak uroczystość szybko się zakończyła. Premier odjechał, a rolnicy zostali wylegitymowani przez policję.

W momencie oficjalnego otwarcia 5-km odcinka obwodnicy Wrześni, w otoczeniu zgromadzonych pojawiło się kilkudziesięciu rolników, część z nich przyjechała ciągnikami. Rolnicy kierowali się w kierunku premiera, w pewnym momencie wbiegli też na jezdnię, w czasie trwających przemówień dygnitarzy. W pierwszej kolejności został zatrzymany w radiowozie przez policję Michał Kołodziejczak lider AGROunii, następnie rolnicy zostali odgrodzeni od zgromadzonych i wylegitymowani przez policję. Wielokrotnie padały pytania: Czy porozmawia Pan z rolnikami? Uroczystość szybko się zakończyła, a premier odjechał.

Jak mówił Michał Kołodziejczak - premier nie ma czasu dla nas, my mamy czas dla niego. Czekamy na premiera. Od 3 lat próbujemy się z nim spotkać, piszemy listy, nikt na te listy nie odpisuje. Zarejestrowaliśmy pierwszy ogólnopolski związek zawodowy rolników indywidualnych, silne narzędzie, bo trudniej jest zarejestrować związek zawodowy niż partię polityczną. Procedura trwała bardzo długo, ale mamy to.

Jak wyjaśniał dalej - premier nie chce rolników na salonach, w urzędach, w KPRM, to będzie miał na ulicach. Rolnicy chcieli się zapytać co dalej z rolnictwem, z tarczą dla rolnictwa, odbudową rolnictwa po koronawirusie? Chciałbym, by wszystkie kamery pokazały, gdzie premier, kazał trzymać rolników – na polu, za płotem, za policjantami, nie mogą tutaj przyjść. Nie dostaliśmy z tarczy ani złotówki, nie dostaniemy z programu odbudowy po koronawirusie ani złotówki. Chcieliśmy spytać premiera co dalej w Polsce będzie z produkcją żywności?

- Premier nie chce się spotkać. Kolejny minister, który nie chce się z nami spotykać, mamy do czynienia z władzą, która nie chce rozmawiać z ludźmi. Minister Puda się zagubił, dla nas jest to przykre, że nikt nie widzi naszych problemów.