Rolnicy rozliczają polityków. Obornik pod domami posłów

To dla polityków nie był najlepszy, niedzielny poranek. Pod domami kilku posłów, z samego rana rolnicy wysypali obornik i rozwiesili banery „zdrajca polskiej wsi”. Jak tłumaczyli w swoich wpisach i filmach publikowanych w mediach społecznościowych – tak się kończy głosowanie przeciwko polskim rolnikom.

Mijają kolejne tygodnie pod znakiem rolniczych protestów przeciwko tzw. „piątce dla zwierząt”. Warszawski protest, na którym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy rolników, w towarzystwie organizacji wspierających rolnictwo, nie był ostatnim działaniem.

To dopiero początek!

✊ Każdy poseł @pisorgpl @KObywatelska @__Lewica który zagłosował za ustawa #PiatkaPrzeciwRolnikom będzie odwiedzony przez rolników! Mamy dla was stosowne prezenty. @Kaz_Gwiazdowski taki burdel przed posesją w niedzielny poranek? Weź sobie posprzątaj. pic.twitter.com/SQHyQTLRy5 — Mateusz Kacperkiewicz (@MateuszKacperk2) October 18, 2020

Rolnicy w kolejnych dniach rozwieszali banery „zdrajca polskiej wsi” z nazwiskami i wizerunkami posłów i senatorów, którzy głosowali za tym projektem. Banery, były przyczepiane przed domami polityków lub na terenie miejscowości, z których pochodzą.

Niedziela była kolejnym dniem akcji ukierunkowanych w polityków. Przed domami polityków z Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Kazimierza Gwiazdowskiego, Zbigniewa Babalskiego oraz Piotra Polaka, rolnicy z AGROunii, z samego rana wysypali przyczepy obornika. - Napisy zawisną na płocie wszystkich polityków, którzy podnoszą rękę na polskich rolników. To jest zdrada, to jest oszustwo. Namawiali nas, by na nich głosować, mieli nas reprezentować – mówił pod domem posła Piotra Polaka, Michał Kołodziejczak.

Jeszcze dwa lata temu słuchano rolników, chciano z nimi rozmawiać. Rozwiązywać Nasze problemy, dziś chcę się rozwiązać rolnictwo. Specjalnie dzieli i marginalizuje rolników. Na to nie głosowałem, moja rodzina też nie. #PiatkaPrzeciwRolnikom to gwóźdź do trumny rolników. 👎 pic.twitter.com/jQZSYcf41c — Łukasz 🚜🌾 (@LukaszP85) October 16, 2020

Rolnicy podkreślają, że chcą odrzucenia „piątki dla zwierząt” w całości. Nie godzą się na podziały, czyli np. utrzymanie uboju religijnego dla drobiu, z kolei dla bydła wprowadzenie tego zakazu. Nie chcą też odszkodowań, zakazu hodowli zwierząt futerkowych, czy zapowiadanej przez nowego ministra rolnictwa Grzegorza Pudę powstania nowego urzędu - Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, po pracach w Senacie ponownie trafia do Sejmu. Natomiast rolnicy na najbliższą środę planują kolejne "odwiedziny" w u posłów, którzy głosowali za tym projektem.