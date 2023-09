Protest rolników pod KOWR-em trwa niemal nieustannie od lutego bieżącego roku. Wszystko zaczęło się od sprawy Babinka, w której to KOWR, jak twierdzą rolnicy, bezprawnie przedłużył na kolejne dekady dzierżawę francuskiej firmie.

Przypomnijmy: rolnicy sprzeciwiali się niewłaściwemu, ich zdaniem, gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa. W dużej mierze konflikt opierał się o sprawę PRP Babinek, o której wielokrotnie pisaliśmy, a która dotyczyła przedłużenia długoterminowej dzierżawy podmiotowi zagranicznemu. Od samego początku w tej sprawie było wiele niejasności i wątpliwości, co do zgodności umowy z prawem. Dodatkowo rolnicy nie zgadali się z wysokościami ustanowionych czynszów dzierżawnych i zmianom poszczególnych rozporządzeń zmieniających okresy dzierżaw.

Rolnicy trwali w regularnym proteście pod szczecińskim oddziałem KOWR-u. Mimo wielokrotnych wezwań ministerstwo nie reagowało tak, jak życzyliby sobie tego rolnicy. 7 lipca doszło do przełomu i spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z Wojewódzkim Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie oraz Krajowym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie. Z ramienia KZRKiOR występował Władysław Serafin, związek wojewódzki i komitet protestacyjny reprezentowali Adam Walterowicz - przewodniczący komitetu protestacyjnego, a także Paweł Toporek i Andrzej Caban.

W wyniku wspólnych rozmów doszło do porozumienia. Ustalono, że:

W praktyce oznaczało to zawieszenie strajku. Jak się okazało przez te niemal trzy miesiąca, z perspektywy rolników, niewiele się zmieniło.

Zgłosili się do mnie zachodniopomorscy rolnicy, bo przepisy prawa dotyczące obrotu państwowymi gruntami są tu [w KOWR] świadomie łamane - mówił Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. - Mamy wręcz do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą. Polskie rodziny czekają na ziemię, a państwowi urzędnicy oddają grunty w dzierżawę obcym spółkom. Ta ziemia powinna służyć powiększeniu rodzinnych gospodarstw - oburza się.

Rolnicy, wyrzucali pod KOWR-em obornik nie bacząc na interwencję policji. Do użycia siły nie doszło właściwie tylko dlatego, że wszystko obserwowały kamery ogólnopolskich mediów.

Rolnicy puścili przez głośniki "Rotę", a policjanci, nie odstępowali ich na krok. Przed budynkiem pojawił się dyrektor regionalnego KOWR, ale do rozmów nie doszło.

Jarosław Kaczyński wali cały czas w Niemców, a jego ludzie oddają im ziemię - mówił Serafin. - I dzieje się to pod jego okiem, bo KOWR-em kieruje jego człowiek Kaczyński i Morawiecki kłamią. A Rafał Romanowski kryje to towarzystwo z KOWR. Ludzie z KOWR i zachodni dzierżawcy razem piją, bawią się i ustalają warunki dzierżawy. CBA jest już o tym powiadomione. Pan Humięcki podał mnie do sądu za znieważanie, ale ja go nadal będę znieważał - zapewnia Serafin.