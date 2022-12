Tylko w poniedziałek rolnicy zapowiedzieli akcje protestacyjne i blokady drogowe w trzech rożnych rejonach kraju. We wtorek kolejny protest.

Z docierających do nas wieści wynika, że poniedziałek i wtorek będzie obfitował w rolnicze protesty. Ich przyczyną jest przede wszystkim niezadowolenie rolników z zalewu polskiego rynku przez zboża z Ukrainy, który powoduje że rolnicy nie mogą sprzedać swoich płodów rolnych, lub oferowana przez skupy cena nie pokrywa nawet kosztów produkcji.

Jak już informowaliśmy w miniony piątek, świętokrzyscy rolnicy zaplanowali na poniedziałek blokadę drogi krajowej nr 78 w Nagłowicach, w powiecie jędrzejowskim. Od godz. 10 protestujący będą okresowo wstrzymywać ruch na trasie, by domagać się od rządu wstrzymania importu ukraińskiego ziarna. W akcję zaangażowane są różne organizacje rolnicze.

Również w poniedziałek przeciw niekontrolowanemu importowi zboża, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy zaprotestują rolnicy z Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Jak zapowiada Agrounia, która jest organizatorem akcji, rolnicy na traktorach zablokują firmę skupową w rejonie Grajewa.

Pod zakładami "Kampol-Fruit" w Rykach, w województwie lubelskim, stanąć zaś jutro mają rolnicy, którym spółka nie zapłaciła za dostarczone latem i jesienią warzywa i owoce. Dostawcy sprzeciwiają się - rozbójniczej ich zdaniem - formie restrukturyzacji zadłużonej spółki. W zaproponowanym układzie banki i instytucje państwowe mogą liczyć na spłatę całości długu z odsetkami, rolnikom oferuje się jedynie połowę należności i to w odroczonych ratach.

Kolejny protest w woj. lubelskim odbędzie się już we wtorek, a zapowiedziało go Zamojskie Towarzystwo Rolnicze. Lubelscy rolnicy zaplanowali w tym dniu drogową blokadę w Hrubieszowie, a udział zapowiedzieli gospodarze z powiatów: hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i chełmskiego.

Na spotkaniu Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego 15 grudnia br. rolnicy opracowali listę postulatów, dotyczących zażegnania kryzysu na krajowym rynku w związku z masowym i niekontrolowanym napływem płodów rolnych z Ukrainy. Postulaty te zostały przesłane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

ZTR postuluje wprowadzenie dla wjeżdżających z Ukrainy do Polski transportów z płodami rolnymi zwrotnych albo organizowania konwojów tranzytowych, które będą gwarantowały, że ziarno nie trafi do polskich skupów i przetwórni. Domaga się również, by rząd niezwłocznie wnioskował do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wprowadzenie 50% stawki celnej na techniczne zboża, rzepak i kukurydzę przywożone z Ukrainy. Ministerstwo rolnictwa ma zaś, jak domagają się rolnicy, monitorować i rejestrować, kto jest końcowym odbiorcą lub przetwórcą zboża.

Dla ratowania polskich gospodarstw w południowo-wschodniej Polsce konieczne jest w opinii ZTR uruchomienie skupu interwencyjnego zbóż, kukurydzy i rzepaku po cenach GUS, wykorzystując magazyny Elewarr oraz rolników. Dla przywrócenia konkurencyjności polskiego rolnictwa, utraconego wskutek importu z Ukrainy, ZTR żąda wstrzymania wdrażania Zielonego Ładu, ze wszystkimi jego konsekwencjami.

Rolnicy alarmują rząd, że nasz kraj zalewa nie tylko ukraińskie zboże, rzepak i kukurydza, ale także mięso drobiowe, a nawet gotowa mąka zwożona w beczkach i big-bagach. Postulują więc wprowadzenie ceł na produkty drobiowe i wzmożenie kontroli weterynaryjnych transportów z Ukrainy.

Pogotowie strajkowe w związku z sytuacją w rolnictwie i niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy ogłosiło również prezydium NSZZ RI „Solidarność”. Na 17 stycznia wyznaczono termin ogólnopolskiego protestu. Jak przyznaje związek w komunikacie z 16 grudnia: "napływ zbóż z Ukrainy zagraża dalszemu funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych w Polsce".