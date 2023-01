Dzisiaj (17. 01. 2023 r.) protesty odbywają się w kilku miejscach w kraju. Jak podkreślają zgromadzeni rolnicy, chcą poruszyć głównie kwestie nadmiernego i niekontrolowanego importu płodów rolnych z Ukrainy, które destabilizują nasz rynek. Problem dotyczy wielu gospodarstw, które obecnie stoją przed swoistym być albo nie być, co przełoży się na każdym konsumencie.

Wśród strajkujących, jak mówił lider Agrounii Michał Kołodziejczak, obecnych jest około tysiąca obywateli i pół tysiąca ciągników. To właśnie oni chcą pokazać, że dzisiejsze protesty nie mają na celu tylko wskazania aktualnych trudności w rolnictwie, ale co istotniejsze uświadomienia, że bez polskiego rolnictwa konsumenci będą skazani na drogie i niepewnej jakości.

- Strajk ma na celu pokazanie krytycznej sytuacji na wsi, która będzie miała wpływ nie tylko na ludzi pracujących na wsi, utrzymujących się z produkcji rolnej, ale również na konsumentów czyli przede wszystkim ludzi mieszkających w mieście. Jeśli zabraknie polskiego rolnika i będzie taka sytuacja jak obecnie, to za rok ci rolnicy, którzy dziś tu są – będą bankrutami. Jedyną szansą zrobienia zakupów w sklepie, będzie kupienie sobie bułki czy chleba, wyprodukowanej z pszenicy ukraińskiej, której uprawa jest mniej restrykcyjna niż w Polsce, wtedy przeciętny człowiek w mieście zobaczy ile tak naprawdę kosztuje chleb. Także my, dzisiaj strajkujemy o własne bezpieczeństwo finansowe, ale również o bezpieczeństwo żywnościowe ludzi mieszkających w mieście. I to chcę uświadomić, że dlatego ten strajk jest na terenie miasta, nie staramy się tutaj utrudniać życia, ale chcemy pokazać wagę i powagę obecnej sytuacji – podsumował Andrzej Dzirba, rolnik z powiatu chełmskiego.

Obecny na proteście lider Agrounii, zwracał uwagę na poruszaną przez wielu rolników kwestię spadku cen zbóż.

- Problem, o którym mówimy jest potężny. Premier Kowalczyk od dłuższego czasu mówił, żeby nie sprzedawać zboża, że zimą, czy jesienią cena będzie wyższa. Okazało się, że cena za pszenicę, kukurydzę, rzepak jest dużo niższa niż w trakcie żniw, dlatego jesteśmy tutaj na tej drodze. Dziś pomagamy wielkim międzynarodowym koncernom, które miały to zboże przetransportować do Afryki, do krajów Bliskiego Wschodu, a są one dziś przerabiane w naszych młynach. Dlatego też tutaj wyszliśmy, a tak naprawdę nie chcieliśmy tego robić – komentował Kołodziejczak.