Mimo, iż wczorajszym protestom nie sprzyjały warunki pogodowe, rolnicy nie ugięli się w działaniach. Blokada pozostała na rondzie przy DK 12 w Chełmie. Chłodną noc zgromadzeni spędzali w ciągnikach, bądź zmieniali się z kolejnymi przybywającymi. Dzisiaj, czekają na zapowiedziane spotkanie przedstawicieli Agrounii z Henrykiem Kowalczykiem.

Na miejscu pośród zgromadzonych rolników, obecny jest Jarosław Miściur, rolnik i działacz Agrounii. Zapytaliśmy jak aktualnie przebiega sytuacja w Chełmie oraz o postępy wynikające z protestu.

- Rolnicy nocowali w ciągnikach, było zimno i padał deszcz. Zmieniamy się na bieżąco, część tu obecnych nocą była w domu, teraz wymienia się z kolejnymi osobami. Ci, co pojechali wczoraj ciągnikami, dzisiaj znowu wracają, dojeżdżają również ludzie samochodami - są zdeterminowani, by zostać jak najdłużej. O godzinie 18 jest umówiona rozmowa z ministrem Kowalczykiem i czekamy na konkretne rozwiązania, tu już nie ma czasu na udawanie, że nie ma problemu – podawał Miściur.

Odniósł się również do dzisiejszego wystąpienia Henryka Kowalczyka w radiu RMF FM.

-Tak naprawdę nic konkretnego nie zostało powiedziane o problemie, a użyte zostały skandaliczne słowa, że minister spełni marzenia Agrounii o spotkaniu. To są marzenia rolników o tym, by przetrwać, by utrzymać swoje gospodarstwa. Rolnicy słuchali tej audycji na proteście i są zawiedzeni słowami ministra rolnictwa – komentował.