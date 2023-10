Gospodarstwa warzywnicze z Mazowsza nie mają komu sprzedać swoich kalafiorów i brokułów. Chłodnie nie skupują, a handel woli dostawy z zagranicy.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa warzywnicze w gminach Wyszogród i Czerwińsk na Mazowszu nie mogą sprzedać swoich kalafiorów i brokułów. By nagłośnić swój problem 2 października zorganizowali spotkanie w Stobiecinie, na które zaprosili parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli izb rolniczych.

Import wyparł polskie warzywa z rynku

Kalafiory i brokuły zebrane z upraw powinny trafić do chłodni, tymczasem te nie chcą przyjmować warzyw - alarmują mazowieccy rolnicy. Skupy twierdzą, że przechowywanie kalafiorów i brokułów w chłodniach jest obecnie zbyt drogie, ze względu na koszty energii i pracy. W dodatku popytu na rodzime warzywa nie ma, bo na rynku działa wiele firm na bieżąco dostarczających towar zza granicy.

Apel warzywników

"Uczestnicy spotkania zwrócili się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie interwencyjnego skupu kalafiorów i brokułów w podobnej skali jak to miało miejsce w przypadku malin oraz wprowadzenie dopłat do produkcji kalafiorów i brokułów. Brak pomocy państwa spowoduje bankructwo wielu gospodarstw, które zaciągnęły kredyty na zakup sadzonek i środki ochrony roślin. Uczestnicy spotkania zwrócili się również o umożliwienie spotkania delegacji rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu omówienia trudnej sytuacji w sektorze." - czytamy w informacji na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych.