Rolnicy wściekli na rząd: Głowę ministra sprzedam tanio. Niedzielna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie stała się miejscem kolejnej manifestacji rolników zgromadzonych przy stowarzyszeniach Oszukana Wieś i Zjednoczona Wieś.

Rolnicy wściekli na rząd: Głowę ministra sprzedam tanio

Gromadząca tłumy zainteresowanych wystawa w Sitnie była doskonałym miejscem na pokazanie niezadowolenia z obecnej sytuacji na rynku rolnym. Rolnicy wykupili miejsce wystawowe, na którym zorganizowali dającą do myślenia prezentację – do ukrzyżowanego rolnika, którego pamiętamy z protestu w Czerniczynie dołączył rolnik zakuty w dyby. Ze swojego miejsca wystawowego rolnicy przemaszerowali na plac przed pałacem, gdzie wzięli udział w plenerowej mszy świętej.

Ukraina ma dwóch prezydentów, Polska żadnego

Manifestacja miała charakter pokojowy, licznie zgromadzona policja nie musiała interweniować. Podczas oficjalnego rozpoczęcia dzisiejszej wystawy wystąpił lider Oszukanej Wsi, Wiesław Gryn.

Tak nie może być! Nie rządźcie na cztery lata, tylko na pokolenia. Patrzcie co się stanie za kilka lat. Każda decyzja podejmowana dzisiaj odbije się za parę lat. Dzisiaj stoimy na zakręcie historii – czy my chcemy, czy nie chcemy będziemy musieli z Ukrainą współpracować. Ukraina jest bardzo silnym partnerem, nawet pomimo wojny – przekonywał rolnik. – To trzeba poukładać, a nie jedzie do Kijowa nasz prezydent i ja czuję, że na Ukrainie jest dwóch prezydentów, a u nas nie ma żadnego – mówił gorzko.

Wiesław Gryn przemawiał do rolników podczas wystawy w Sitnie, fot. MC

Po wygłoszonym przez Gryna apelu ubrani w kamizelki Oszukanej Wsi rolnicy przeszli wokół całych targów, skandując „chłopi razem” i gwiżdżąc. Kiedy przechodzili obok stoisk wystawowych, rozlegały się brawa i okrzyki poparcia.

Brawo panowie, nie dajcie! – krzyczeli rolnicy. Wielu z nich dołączało do marszu.

Rolnicy nieśli wiele wymownych transparentów, fot. MC

Głowę ministra sprzedam tanio

„Telus, nie sprawdziłeś się”, „Bóg, Honor, Ojcowizna”, „Judasze i złodzieje Ojcowizny”, „Teraz my, jutro wy”, „To nie dopłaty, tylko rekompensaty”, „Premierze, ministrze, prawda was wyzwoli”, „Pomagamy Ukraińcom, nie oligarchom” – takie hasła mogliśmy przeczytać na niesionych przez rolników transparentach. Pełne rozgoryczenia komentarze, które padały, podczas marszu do druku raczej się nadają, ale doskonale oddają poziom zniecierpliwienia i zmęczenia polskiej wsi obecną sytuacją.

Stoisko Oszukanej Wsi budziło wiele emocji, fot. MC

Jest bardzo źle, dlatego tutaj jesteśmy z naszym happeningiem. Nie można milczeć – mówi Wiesław Gryn. - Problemy są nie tylko na rynku zbożowym, ale w całym rolnictwie. Ostatnio najmocniej odczuwają je plantatorzy owoców miękkich. Rząd sobie z tym nie radzi, a powinien skupić się na tym, by polski rolnik nie przegrywał w konkurencji z ukraińskim. My możemy się z nimi ścigać, ale na równych prawach. Teraz takich warunków nie ma – podsumował.

Polski rząd nie dba o rolników

W podobnym tonie wypowiadają się uczestniczący w happeningu rolnicy. Dodatkowo zwracają uwagę na to, że polski rząd o nich nie dba. Powtarzają słowa, że polski prezydent zachowuje się, jakby był głową państwa ukraińskiego. Nie czują w nim żadnego wsparcia, co więcej jego ostatnie wystąpienie w Kijowie, kiedy to obiecał prezydentowi Zełenskiemu, że będzie dążył do jak najszybszego zniesienia ograniczeń importowych, poczytują jako zdradę.

Do rolników zgromadzonych przy Oszukanej Wsi dołączali uczestnicy wystawy, flagi niosły dzieci, fot. MC

Pierwsza rzecz, która boli rolników, to wypowiedź Dudy. Nam bardzo mocno zależy, żeby blokada importu została utrzymana. O to, walczą w tym momencie wszyscy rolnicy. Tymczasem nasz prezydent, wbrew temu co tu się dzieje, na forum międzynarodowym mówi, że będzie walczył o zniesienie zakazów – mówi Łukasz Martyn, rolnik z gminy Żurawica.

Gospodarze zwracają też uwagę na rozbieżności pomiędzy politykami obozu rządzącego. Co innego mówi minister rolnictwa, co innego prezydent, a co innego jego doradca, Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak to jest? Czy prezydent nie konsultuje się ze swoim doradcą? Ardanowski mówi jasno – każdy kilogram, każda tona zaimportowanych produktów ukraińskich szkodzi polskiemu rolnictwu. A prezydent mówi, że zrobi wszystko, żeby po 15 września otworzyć granicę. My jesteśmy za tym otwarciem granic, ale nie na Polskę – na świat, na Europę. Niech sobie Ursula von der Leyen weźmie to zboże i zasypie sobie nim np. Niemców. Zobaczymy co niemieccy rolnicy na to powiedzą i jak szybko obalą wtedy rząd – mówi Zenon Sanocki, rolnik z gminy Radymno.

Jak podkreślają rolnicy problem tkwi nie tylko w rządzie, który nie umie zawalczyć o polskiego rolnika, ale też w braku solidarności unijnej w związku z przyjmowaniem na swoje rynki towarów pochodzenia ukraińskiego, głównie zboża.

Cały problem polega na tym, że kraje unijne nakazują nam przyjmować towary ukraińskie, ale nie chcą wziąć na siebie tego ciężaru. Oni nie chcą tego na swoich rynkach - mówi Łukasz Martyn. – Z tego co wiemy Węgry już złożyły w Komisji Europejskiej wniosek o wydłużenie terminu zakazu importu. Nasz rząd jeszcze nie. Na co czeka? - pyta rolnik.

To nie dopłaty, tylko rekompensaty - to jeden z banerów jakie można było zobaczyć na manifestacji, fot. MC

Bezczynności i pozorność działań – to podstawowe zarzuty, jakie stawiają polskiemu rządowi rolnicy.

Nasz rząd wiele rzeczy załatwia na słowo, a tak nie można. Wszystko musi mieć drogę formalną, inaczej są to tylko puste frazesy. Rozmowa, dialog jest potrzebny. Ale za tym muszą iść konkretne działania, pisma. Jak minister mówi, że on coś w Unii załatwił na słowo, to za kogo oni nas mają? Za idiotów? – pyta Martyn. Rządzący nie reprezentują naszych interesów. Ja bym chciał, żeby oni stali po mojej stronie, a oni stoją, sam nie wiem gdzie. To nie jest nasz rząd, oni udają nasz rząd. Zgadzamy się tutaj w pełni z tym, co powiedział pan Gryn, wygląda na to, że Ukraina ma dwóch prezydentów walczących o jej interesy, a my ani jednego – dodaje Sanocki.

Symbol strajku w Czerniczynie - ukrzyżowany rolnik, fot. MC

Polityka PiS? Dziel i rządź. Podzielonymi łatwiej rządzić

Jednym z podnoszonych przez manifestujących tematów jest także temat dopłat. Słowa mówiące o tym, że dopłaty są jałmużną, można usłyszeć na każdym kroku. Podobnie jak to, że rolnikom nie zależy na chwilowych rozwiązaniach, ale na naprawie systemu. Wskazują, że jedyne, co w tym momencie osiąga rząd to dalsze dzielenie społeczeństwa.

W jednym z wywiadów minister powiedział, że rolnikowi na czysto w tym momencie zostaje 4 tysiące na rękę za hektar. Jeżeli ktoś siedzi w mieście, szybko policzy sobie na przykładzie 30 hektarowego gospodarstwa, że wychodzi mu 120 tysięcy zł rocznie. No to nie jest chyba źle? To jest wszystko fikcja – piękne wyliczenia na kartce, które nijak mają się do rzeczywistości – przekonuje Łukasz Martyn. – W naszym odczuciu partia rządząca kontynuuje politykę dziel/rządź. Podzieli ludzi między sobą i małymi grupami łatwiej jest zarządzać. Zwłaszcza, jeśli są nastawione przeciwko sobie – dodaje.

Protestujący podkreślają, że chcieliby, żeby konsumenci płacili realne ceny w sklepach.

Skoro producent ma ceny dobre, bardzo konkurencyjne, dlaczego cena końcowa jest tak wysoka? Skoro ja tak tanio produkuję, to dlaczego konsument nie może tego kupić w dobrej cenie? Dlaczego nasz rząd pozwala na to, żeby najwięcej zarabiały naszym kosztem – i producentów, i konsumentów sklepy wielko powierzchniowe, które nie płacą podatków w Polsce? – pyta Sanocki.

Manifestujący przeszli dookoła targów gwiżdżąc, fot. MC

Rząd wierzy w utopię

Utopia. Tak rolnicy mówią o wizji naszego kraju w oczach rządu. Nic realnego.

To, co rządzący nam przedstawiają to taka utopia. Taki kraj, który oni chcieliby żeby był, a w rzeczywistości jest zupełne przeciwieństwo, jest problem na problemie. Gdyby nie to, że rolnik lubi to co robi, że jest przywiązany do ziemi to polskie rolnictwo dawno by padło – gorzko komentuje Martyn.

Rolników boli też, że wytykane są im kosztowne sprzęty i maszyny rolnicze. Podkreślają, że świat się zmienia, i tak samo zmienia się rolnictwo. Wymagania dotyczące produktu końcowego są coraz wyższe i bez odpowiedniego sprzętu rolnicy nie są ich w stanie spełnić.

Żeby nie przekraczać norm, dawek oprysków czy nawozów musimy korzystać z zaawansowanego sprzętu. Tyle się mówi o rolnictwie precyzyjnym. Tego się nie da wykonać bez technologii, a ta niestety kosztuje. Liczy nam się zyski, które często są wzięte z sufitu, ale nikt nie widzi już jakim kosztem są one okupione. Wszyscy widzą dobry sprzęt, ale nikt nie widzi kredytów, odsetek, czy kosztów utrzymania takiego parku maszyn, ubezpieczeń. To często są dziesiątki tysięcy w skali roku. I nagle okazuje się, że tego dochodu nie ma, lub jest minimalny, bo wszystko pochłonęły inwestycje w narzędzia pracy – dodaje Sanocki.

Rolników z Oszukanej Wsi i Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego wspierali dzisiaj także rolnicy z Podkarpacia zebrani przy stowarzyszeniu Zjednoczona Wieś.

Przyjechaliśmy tutaj wesprzeć Oszukaną Wieś, bo jest bardzo źle. Pomagamy stronie ukraińskiej jak tylko możemy, mamy za sobą wiele godzin na granicach, przyjmowaliśmy ludzi, nasze żony gotowały, a oni bardzo źle nam się rewanżują – mówi Roman Kondrów, lider Zjednoczonej Wsi. – Zalewają nas tym zbożem, owocami miękkimi, zupełnie nie rozumieją naszej racji. My nigdy nie występowaliśmy przeciwko Ukrainie. Rozumiemy ich tragedię, ale oni muszą też zrozumieć nas. Ten rok jest bardzo trudny, ale przyszły będzie jeszcze gorszy. Skończy się pomoc z państwa, a my już nie damy rady ciągnąć z zapasów – dodaje.

W proteście brali udział rolnicy zebrani przy Stowarzyszeniu Oszukana Wieś, fot. MC

Kondrów podkreśla, że rolnicy poczuli się bardzo dotknięci hasłami, jakie na strajku lustrzanym, na początku czerwca, głosili Ukraińscy rolnicy.

My nie jesteśmy przeciwko nim. Usuwaliśmy z naszych strajków ludzi, którzy wyciągali jakieś historyczne zaszłości, którzy wychodzili na protest z hasłami dotyczącymi banderowców. Nie chcemy nieporozumień. Tym bardziej zabolało nas, kiedy na ukraińskich transparentach pojawiły się hasła „polskie świnie do domu”. Idźmy razem do przodu, a nie walczmy ze sobą - mówi Kondrów. - Ale szanujmy swoje potrzeby.

Rolnicy zapowiadają, że nie odpuszczą. Teraz zaczynają się żniwa, protestów nie będzie, ale o przedłużenie blokady importu towarów będą walczyć do upadłego. Jeśli nie załatwi im tego rząd, zapowiadają, że załatwią to sami, bo granice zostaną zablokowane.