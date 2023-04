Protest w Hrubieszowie zaplanowany został na tydzień. Od samego początku nie wyglądał jednak tak, jak chcieli tego jego organizatorzy. Policja uniemożliwiła rolnikom wejście na tory. W związku z tym zablokowali prowadzącą do nich drogę.

Zjednoczone z Agrounia Porozumienie zapowiada, że nie pozwoli zamieść sprawy importu ukraińskiego zboża pod dywan.

W ostrych słowach o bieżącej sytuacji wypowiada się też lider Agrounii, Michał Kołodziejczak.

Minister już tydzień temu zapowiadał, że takich obrazków już nie będzie widać. Tymczasem pociągi nadal do kraju wjeżdżają. Na naszych oczach były rozładowywane pociągi z ukraińskim zbożem, które trafia do lokalnych magazynów – mówił Kołodziejczak. – Minister Telus jeździ sobie po kraju i robi sobie szopki. To są happeningi. Zamiast pracować, rozmawiać z Brukselą jeździ po kraju. Mówi o kolejnych dotacjach, kolejnej jałmużnie. A my ich nie chcemy. My chcemy żyć i zarabiać. Apeluję do ministra rolnictwa - panie Telus! Niech pan przestanie opowiadać bajki, zakładać kamizelki strajkujących, przyprawiać sobie pawie pióra! Pańskie miejsce jest dzisiaj w Brukseli, w gabinetach, gdzie trzeba tą sprawę załatwić. Afera zbożowa jest największa aferą gospodarczą jaka wydarzyła się za rządów PiS-u - dodaje.