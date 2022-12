Zobacz galerię

Gospodarze z Lubelszczyzny zjechali dziś ciągnikami do Hrubieszowa, by domagać się zaprzestania niekontrolowanego przywozu płodów rolnych i drobiu z Ukrainy.

Protest rolników w Hrubieszowie zorganizowało Zamojskie Towarzystwo Rolnicze.

Na ulice miasta o godz. 10 wyjechało blisko 100 ciągników, które według zapowiedzi na dwie godziny sparaliżują ruch, jeżdżąc od ronda przy wjeździe na obwodnicę (skrzyżowanie 74 z drogą na Dołhobyczów) do skrzyżowania z wyjazdem na Werbkowice i Tyszowce.

Protest rolników jest wyrazem ich sprzeciwy wobec niekontrolowanemu, ich zdaniem, wwozowi zbóż z Ukrainy do Polski.

To nie pierwsza tego typu akcja protestacyjna. Wczoraj podobne protesty miały miejsce na Podlasiu i w woj. świętokrzyskim.

W południe ciągniki przejadą przez miasto na plac przy dworcu autobusowym, gdzie stoi scena, na której protestujący odczytają swoje postulaty.

Traktorowa blokada w Hrubieszowie to protest przeciw niekontrolowanemu napływowi zboża, kukurydzy i rzepaku, a także mięsa drobiowego z Ukrainy. Zamojskie Towarzystwo Rolnicze zawarło je m.in. w petycji, przesłanej przed kilkoma dniami do premiera Mateusza Morawieckiego.

W liście tym czytamy:

„Panie Premierze! Wzywamy Pana w imię bezpieczeństwa żywnościowego Polski i UE o złożenie niezwłocznie w trybie pilnym wniosku do Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej o pilne wprowadzenie 50% stawki celnej na techniczne: zboża, rzepak, kukurydzę sprowadzane z Ukrainy, które stanowią potencjalne zagrożenie zdrowia i życia ludzi, zwierząt poprzez stosowanie ziarna technicznego jako surowca w młynach, zakładach tłuszczowych, wytwórniach pasz czy bezpośrednio w skarmianiu zwierząt.

Zagrożenie bezpieczeństwa żywności jest realne, jak realne były i są przypadki przyjmowania zboża technicznego, rzepaku technicznego z Ukrainy do polskich zakładów tłuszczowych, wytwórni pasz czy młynów.

Panie Premierze! Wzywamy Pana do ratowania zagrożonego bytu gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw działających w obszarze obsługi rolnictwa i złożenie w trybie pilnym wniosku do Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej o zgodę na pilne wprowadzenie w Polsce w trybie natychmiastowym mechanizmu kaucji w imporcie zboża, rzepaku, kukurydzy z Ukrainy, która byłaby zwracana po opuszczeniu przez to ziarno terenu Polski.

W Polsce mamy dużą nadprodukcję rzepaku, zbóż, kukurydzy, przetwórcy nie chcą kupować polskiego ziarno w obliczu ofert ukraińskiego ziarna po 1000 zł/t, którym są zasypani, a eksport z Polski jest minimalny. Kukurydza jeszcze pozostała na polach, ostatnio rolnicy nie mieli komu sprzedać, firmy kupujące mokrą kukurydzą zasypane ziarnem przestawały kupować, bo nie mają zbytu na suchą kukurydzę.

Polska przyjęła na siebie główny ciężar pomocy uchodźcom z Ukrainy , w czasie fali uchodźców, tak też teraz Polska wśród krajów europejskich przyjęła główny ciężar pomocy Ukrainie w eksporcie zboża, a miała pomóc cała UE, zboże miało być tylko transportowane przez nasz kraj dalej do Europy, do portów skąd miało być eksportowane do krajów głodujących.

Obecnie Polska jest zasypana zbożem, rzepakiem, kukurydzą z Ukrainy, a kolejne kontrakty z Ukrainy są proponowane, nawet podpisane z realizacją do żniw 2023r w cenach tak niskich, nie pokrywających kosztów produkcji i suszenia polskiego zboża”.