Postulaty zostały przedstawione na krótko przed wyborami. W ich stworzenie zaangażowali się przedstawiciele NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.

Sama inicjatywa nie spotkała się ze zbyt dużym rozgłosem. Teraz media publiczne podnoszą po raz kolejny sprawę sugerując, że to właśnie ten dokument stanie się kością niezgody w tworzeniu koalicji. Czy aby na pewno? W końcu projekt o którym mowa, jak do tej pory, był właściwie nieznany.

Przypomnijmy: Rolnicy, którzy chcą poprzeć postulaty związkowców mogli wejść na stronę rolniczej dwunastki i podpisać wirtualną petycję. To był pierwszy krok, jaki podjęły związki. Na stronie miały być prezentowane wyniki ilościowe. Nic takiego jednak się nie stało.

W drugim etapie kandydaci na posłów zostali poproszeni o wyrażenie swojego zdania na temat poparcia lub jego braku dla przedstawionego dokumentu.

Na tym etapie jednak, coś poszło stanowczo nie tak. Znacząca większość kandydatów nie oddała głosu. Tych, którzy inicjatywę poparli można policzyć na przysłowiowych palcach jednej ręki. Przyczyn mogło być wiele. Choćby to, że o kampanii właściwie nie było słychać, a konferencja prasowa, która miała być poświęcona przedstawieniu założeń Rolniczej Dwunastki w ostatnim momencie zmieniła swoją tematykę i została poświęcona przekazaniu poparcia dla rządu PiS przez NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. O Rolniczej Dwunastce nikt nie powiedział wtedy ani słowa.

W tej kwestii też jest cisza. Za to w mediach publicznych pojawiają się coraz odważniejsze stwierdzenia.

Trudno stwierdzić na jakiej podstawie wysnute zostały takie wnioski, skoro właściwie żaden z polityków się w tej sprawie nie wypowiedział.

Rolnicza dwunastka jest kością niezgody wśród opozycji ze względu na różnice programowe – powiedział TVP Info minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. - Z jednej strony widzimy całe to środowisko tak zwanych ekologów, a z drugiej strony mamy rolników. No i teraz PSL ma zagwozdkę - czy popiera przeciwników polskiego i europejskiego rolnictwa. Bo tak naprawdę to, co się dzieje w Polsce, zrodziło się w UE - ograniczanie albo zakaz spożywania mięsa, bo ja słyszałem takie hasła, żeby zakazać spożywania mięsa w Polsce; to są ideologie lewackie. I z drugiej strony mamy PSL, które wyrosło na głosach rolników, i teraz co zrobi? - mówił Telus.