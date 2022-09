W stolicy Boliwii protestowało 10 tysiecy rolników, Foto: Twitter/We Are Protestors

Około 10 tysięcy drobnych plantatorów koki pomaszerowało do stolicy kraju, w proteście przeciw nowym przepisom. Podpalili hale na targowisku.

Gwałtowne rolnicze protesty rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w Boliwii, w Ameryce Południowej. Około 10 tysięcy drobnych plantatorów koki zeszło ze swoich pól w Andach i dotarło do La Paz, gdzie domagali się wycofania nowych przepisów dotyczących sprzedaży liści koki - donosi Polsat News. Wzburzony tłum podpalił również hale na nowym hurtowym rynku, gdzie władze wyznaczyły nowy legalny punkt skupu i sprzedaży.

Dla wielu boliwijskich farmerów, uprawa koki to jedyne źródło stałego dochodu. Wszyscy plantatorzy zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami byli zarejestrowani, a każda transakcja odnotowywana. Przepisy regulowały również limity sprzedawanego przez rolników towaru.

Protestujący uważają, że władze wprowadziły nowe regulacje tylko po to, by zmonopolizować rynek i przejąć zyski z handlu. Dlatego zdeterminowane tłumy po starciach z policją przełamały się przez kordon wokół nowych hurtowni i podpaliły hale. Domagają się zamknięcia nowego rynku i umożliwienia, by handel odbywał się na dwóch starych rynkach, tak jak było wcześniej.

Demonstracje mają bardzo burzliwy przebieg. Dochodzi do starć, w których rolnicy używają koktajlów Mołotowa, a policja kul gumowych, pałek i gazów. Farmerzy zapowiedzieli, że nie wyjdą z miasta, dopóki rząd nie wycofa się ze szkodliwych dla nich regulacji.



Liście koki są tradycyjnym środkiem leczniczym. Żuje się je m.in. by zwalczyć dolegliwości przy chorobie wysokościowej. Ta sama roślina może być jednak używana do produkcji kokainy. Szacuje się, że przez rynki w La Paz przechodzi 90% boliwijskiej koki.