Senior chciał sprzatnąć śmieci z pastwiska i najechał go ciągnik, Foto: GT

Leżąca na pastwisku puszka po piwie stała się powodem poważnego wypadku rolnika.

Zdarzenie miało miejsce w Mühlviertel, w powiecie Perg, w Austrii. 70-letni gospodarz przejeżdżał traktorem i na swoim pastwisku dostrzegł porzuconą puszkę po piwie. Rolnik zatrzymał więc pojazd, żeby sprzątnąć śmiecia. Niestety, gdy wysiadał z kabiny prawdopodobnie poślizgnął się i spadł na ziemię.

To jednak dopiero początek pasma nieszczęść. Na leżącego na trawie mężczyznę najechał bowiem przednim kołem ciągnik. Pojazd przygniótł mu miednicę i 70-latek nie mógł się wydostać.

Zauważył go dopiero kilka godzin później przejeżdżający w pobliżu kierowca. Mężczyzna odjechał do przodu traktorem i uwolnił seniora. Poszkodowany gospodarz z poważnymi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem ratowniczym do szpitala w Linzu.