Msze święte, wieńce, bogactwo tradycyjnych potraw, koncerty, atrakcje dla dzieci, zawody sportowe - koniec sierpnia to tradycyjnie czas dożynek, czyli święta plonów. Oto kilka zdjęć z takiej imprezy, która odbyła się w m. Sławacinek Stary, woj. lubelskie.

Tradycja dożynek sięga u nas jeszcze czasów słowiańskich i jest kontynuowana do dzisiaj, choć w jednych regionach bardziej celebrowana, a w innych skromniej. Wydaje się jednak, że ostatnie lata to silne odrodzenie tych zwyczajów.

Dożynki stały się świętem, na którym przypomina się o przeszłości, nawiązuje do dawnych zwyczajów, a przez bogactwo oferowanych potraw pokazuje, że to wszystko jest tym co wydała ziemia i zostało zebrane rękomi rolników. To dzisiaj również świetna okazja do integracji mieszkańców miejscowości i okolic.

Wczoraj (28.08.2022) odwiedziliśmy dożynki gminne w Sławacinku Starym k. Białej Podlaskiej. Całość imprezy zainaugurowała msza święta odpustowa w kaplicy wiejskiej należącej do parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej.

Na pewno w Sławacinku nikt nie mógł narzekać na nudę i nikt nie wyszedł głodny z imprezy... ani spragniony. Kreatywność i poczucie humoru mieszkańców miejscowości zaskoczyła nie jednego - słomiane kukły rozstawione przy domostwach robiły wrażenie!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

A jakie u was są zwyczaje i jak wyglądają dożynki? Dajcie znać w komentarzach.