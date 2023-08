W Sądzie Okręgowym w Olsztynie ruszył proces 25-letniego rolnika, który jest oskarżany o bestialską napaść na swojego pracownika. Sprawcą powodowała zazdrość o konkubinę.

Oskarżony w tej sprawie to Kamil D. - 25-letni rolnik, prowadzący gospodarstwo pod Olsztynem - podaje Fakt.pl. Mężczyzna podejrzewał pracownika o romans ze swoją konkubiną. Z tego powodu dotkliwie go pobił oraz zmusił do poddania się czynnościom o charakterze seksualnym. Proces w tej sprawie już się rozpoczął. Oskarżonemu grozi kara od 5 do 15 lat więzienia.

Według aktu oskarżenia, Kamil D. katował swoją ofiarę na terenie posesji oraz w pobliskim lesie. Bił go i kopał po całym ciele, ale na tym nie poprzestał. Wykorzystał również seksualnie domniemanego konkurenta, który miał podkochiwać się w jego dziewczynie. W dodatku swoje bestialskie czyny cały czas filmował smartfonem. Skatowany pracownik zdołał w lesie uciec oprawcy i ukrył się w zaroślach. Potem poszukał pomocy i trafił do szpitala.

Sędzia prowadzący sprawę wyłączył jawność procesu, gdyż zarzucone oskarżonemu czyny mogą nosić znamiona szczególnego okrucieństwa.