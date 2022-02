Rolnik przestrzega: nie płacą za skupione płody

Powracamy do niezapłaconych faktur przez firmę AP Trans Energy Sp. z o.o., która kupowała soję od rolników w ub. r. Mimo podjętych czynności, rolnicy nie mogą odzyskać należnych im pieniędzy. Firma tłumaczy się w absurdalny sposób, nadal unikając kontaktu z rolnikami.

Rośnie liczba wierzycieli, którzy zostali poszkodowani przez AP Trans Energy.

Do akcji wkroczył komornik, zajął ruchomości o niedużej wartości, jednak przed rolnikami na odzyskanie długu czeka Urząd Skarbowy, a to oznacza, że pewnie zgarnie wszystko, a rolnicy nie odzyskają swoich pieniędzy.

O sprawie został powiadomiony prokurator. Czy właściciele AP Trans Energy zakładając nową firmę, której działalność jest taka sama unikną odpowiedzialności?

– Posiadam już tytuł egzekucyjny wobec firmy, ale po rozmowie z komornikiem wydaje mi się ze nie ma szans na odzyskanie czegokolwiek – informuje nas rolnik (imię i nazwisko znane redakcji) , który nadal czeka na zapłatę od AP Trans Energy Sp. z o.o. za sprzedane jej nasiona soi.

O całej sprawie informowaliśmy na początku stycznia, gdy zwrócił się do nas z prośbą o interwencję powyższy producent rolny. Wtedy wydawało się, że jest sam, jednak z czasem grono wierzycieli powiększało się. Obecnie sprawa toczy się dalej – przedstawiamy najświeższe fakty.

Rolnik, z którym rozmawialiśmy potwierdził nam, że do dziś nie otrzymał całkowitej zapłaty za sprzedaną soję firmie AP Trans Energy Sp. z o.o. Sprawę zgłosił do sądu, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec firmy zalegającej z płatnością i on trafił do komornika z Lublińca w woj. śląskim. Poinformował już o tym fakcie prokuraturę w Lublińcu.

Komornik wkroczył do gry

– Komornik co prawda dokonał zajęcia kilku ruchomości należących do tej spółki, ale biorąc pod uwagę ponad jej milionowe zadłużenie wobec skarbówki oraz to że urząd skarbowy zaspokaja się pierwszy, a dopiero później pozostali wierzyciele których już jest coraz więcej, szanse na zaspokojenie mojego długu są prawie zerowe – oświadcza rolnik.

Komornik z Lublińca dokonał zajęcia dokładnie trzech ruchomości w Pawonkowie, gdzie działalność prowadzi niepłacąca swoich należności firma, którymi są: samochód Skoda Fabia kombi z 2013 r., prasa do tłoczenia oleju Bronto z 2013 r. i urządzenie chłodnicze do śruty także marki Bronto.

Mimo tego są małe szanse na to, że właśnie z tych ruchomości rolnik będzie mógł odzyskać stracone pieniądze. Jak wspomniał, pierwszeństwo przed nim na odzyskanie środków finansowych ma skarbówka i nawet gdy komornik je zlicytuje na żądanie rolnika to właśnie ona położy rękę na pieniądzach uzyskanych z licytacji.

Dlatego też rolnik opisał całą sytuację i zgłosił do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osoby kierujące firmą AP Trans Energy.

Zawiadomienie do prokuratury

„Zwracam się z prośbą o dokładne zbadanie sprawy. Zawarłem z pozwaną AP Trans Energy sp. z o. o. umowę na mocy, której w maju 2021 r., dostarczyłem nasiona soi. Spółka przedmiotowy towar odebrała i wystawiła mi fakturę RR w czerwcu, na kwotę blisko 40 tys. zł z terminem płatności określonym na lipiec (30 dni od dnia wystawienia faktury)” – tak brzmią pierwsze zdania w zawiadomieniu.

Dalej wyjaśnia w nim, jak wygląda obecnie sytuacja. Z tej kwoty, z dużym opóźnieniem, wpłacono mu 20 tys. zł, następnie 10 tys. zł. Do zapłaty pozostało więc niespełna 10 tys. zł. W międzyczasie, wystawiony został przez Sąd Rejonowy w Częstochowie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, na mocy którego zasądzono na jego rzecz od spółki kwotę blisko 20 tys. zł (wpłata kwoty 10 000 zł, wskazanej powyżej, nastąpiła już po wydaniu nakazu) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.

W związku z uzyskaniem informacji o złej kondycji firmy, rolnik złożył wniosek – o czym pisaliśmy powyżej – o zabezpieczenie roszczenia do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu, a następnie wniosek egzekucyjny. W wyniku prowadzonych przez komornika czynności, doszło do zajęcia kilku nieruchomości, jednakże uzyskał on informację, że spółka posiada również innych wierzycieli, w szczególności Urząd Skarbowy, gdzie zadłużenie sięga wspomniany 1 mln zł.

Pismo wysyłane do wierzycieli przez AP Trans Energy Sp. z o.o. – bez daty i personalnego podpisu

AP Trans Energy Sp. z o.o. przysłała w międzyczasie do swoich wierzycieli list tłumacząc się, że nie może wypełnić zobowiązań wobec nich, bo konta firmy zostały zajęte przez skarbówkę.

Kto odpowiada za taki stan rzeczy?

Wspomniany podmiot prowadził skup w Pawonkowie i tam też miał swoją siedzibę – o czym informowaliśmy już w styczniu br. Miał, bo nie wiadomo, czy nadal ma? Jej właściciele jesienią ub.r. założyli nową spółkę pod nazwą AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z o.o. Nowa firma prowadzi działalność we wspomnianym Pawonkowie, ale swoją siedzibę, co wynika z KRS ma w Łodzi. Tak więc mamy taką sytuację, że zakład przetwórczy jest w tym samym miejscu, zmieniła się siedziba firmy i jej nazwa. Nie zmienili się za to właściciele obu podmiotów, są ci sami. Jednakże oni nie byli członkami zarządu AP Trans Energy Sp. z o.o., nie są także członkami nowego podmiotu o nazwie AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z o.o. Byli prokurentami, są nimi także w nowym podmiocie gospodarczym założonym przez nich, czyli w AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z o.o.

– W związku z powyższym, w mojej ocenie konieczne jest ustalenie czy nie zostały dokonane przesunięcia majątkowe pomiędzy spółkami, które miały na celu pokrzywdzenie wierzycieli – informuje rolnik i właśnie o tej kwestii powiadomił Prokuraturę Rejonową w Lublińcu.

Podkreślenia wymaga także, że nowa spółka w Łodzi prowadzi tego samego rodzaju działalność co spółka w Pawonkowie, miała tego samego prezesa zarządu, jak również tych samych wspólników. Co więcej, spółka ta prowadzi rzeczywistą działalność w Pawonkowie, korzystając z majątku spółki AP Trans Energy sp. z o. o., w Łodzi posiada wyłącznie lokal, w którym zarejestrowana jest jej działalność.

Czy prokurator będzie skuteczny?

Wg pokrzywdzonego rolnika przedmiotowe działanie prezesa zarządu i wspólników obu spółek, ma na celu uszczuplenie majątku spółki AP Trans Energy sp. z o. o. z siedzibą w Pawonkowie, poprzez wykonywanie tej samej działalności przez inną spółkę (AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi), jednak za pomocą majątku i bazy kontaktów posiadanych przez spółkę AP Trans Energy sp. z o. o.

W konsekwencji, wierzyciele spółki w Pawonkowie, nie mogą się zaspokajać z jej bieżących i przyszłych dochodów, ponieważ działalność została przeniesiona do spółki bliźniaczej. Spółka w Pawonkowie nie prowadzi już produkcji, nie ma żadnych obrotów, jest właścicielem niewielkiej ilości ruchomości, które zapewne nie wystarczą nawet na zaspokojenie roszczenia Urzędu Skarbowego.

Spółka w Pawonkowie, nie płaciła swoich wymagalnych zobowiązań już w 2019 roku, czego skutkiem było wydanie nakazu zapłaty przez Sąd Okręgowy w Częstochowie na rzecz innej zagranicznej firmy. Z tego można wnioskować, że spółka AP Trans Energy sp. z o. o. w Pawonkowie, miała kłopoty finansowe już w momencie dokonania przez rolnika dostawy soi w maju 2021 r. Już w tym czasie nie była ona w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań.

– W związku z tym osoby decyzyjne w spółce, zawierając ze mną umowę, działały z zamiarem niedokonania zapłaty w całości, a w konsekwencji z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez niekorzystne rozporządzenie przeze mnie mieniem.

Rolnik domaga się także od prokuratury, żeby ona ustaliła, czy spółka w Pawonkowie, chcąc kontynuować działalność w branży rolniczej, pod szyldem spółki w Łodzi, nie uregulowała części zobowiązań wobec, dostarczających duże ilości soi części kontrahentów, tym samym faworyzując niektórych wierzycieli.

Uważajcie producenci

– Chcę przestrzec rolników przed takimi firmami skupującymi płody rolne, które skupują je od nas, a potem nie płacą za nie – mówi nam rolnik.

– Skoro mnie oszukali mogą oszukać kolejnych rolników, serdecznie odradzam współpracę, chyba że chcecie prosić się o swoje pieniądze latami, o ile cokolwiek będą chcieli wam wypłacić – dodaje.

Rolnik rozkłada ręce, bo dłużnicy nie przedstawiają nawet wizji spłaty zadłużenia wobec niego, a od 3 miesięcy nie można się skontaktować z osobami decyzyjnymi w firmie. Wygląda na to że firmie nie zależy na rolnikach oraz na ich rodzinach rolników. Może oszukując swoich klientów jakiś rolnik nie będzie miał za co spłacić raty kredytu, zbankrutuje. To ich nie obchodzi.

Wg rolnika, wszystkie działania AP Trans Energy są nakierowane na rozmycie odpowiedzialności.

– Prezes który był udziałowcem od początku istnienia spółki zrezygnował z pełnienia funkcji, a na jego miejsce został powołany pracownik firmy którego celem prawdopodobnie będzie przyjęcie odpowiedzialności za wszystkie długi firmy, a biorąc pod uwagę że każdy rolnik, który chce dochodzić swoich roszczeń musi czekać ok. 3-6 miesięcy na prawomocny nakaz płatniczy wobec firmy, oni nie musieli się nawet śpieszyć ze zmianami w zarządzie – mówi.

– Czy prokurator wywiąże się ze swoich obowiązków i dokładnie sprawdzi czy powołanie nowego podmiotu było w celu uniemożliwienia egzekucji z bieżących i przyszłych zysków firmy? – pyta.

– Spółka dłużnik (czyli AP Trans Energy – dopisek redakcji) pozostaje wydmuszką, z której nawet Urząd Skarbowy się nie zaspokoi. Nowa istnieje, a my rolnicy zostaliśmy na lodzie – konkluduje producent, dodając: - zachęcam wszystkich poszkodowanych rolników do wysyłania powiadomień do prokuratury w Lublińcu.