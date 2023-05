31-letniemu właścicielowi gospodarstwa postawiono zarzuty znęcania się nad zwierzętami i doprowadzenie do śmierci 10 krów.

Policjanci, strażacy i służby weterynaryjne interweniowały w pewnym gospodarstwie w gminie Szumowo, w powiecie zambrowskim na Podlasiu. W oborze zastano 10 padłych krów, a pozostałe 7 sztuk było w ciężkim stanie - donosi Radio Białystok. Właściciel stada usłyszał zarzuty znęcania nad zwierzętami. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.

Gdy strażacy otworzyli drzwi obory, okazało się, że bydło było pozbawione paszy i dostępu do wody. Dziesięć krów leżało martwych, a pozostałe siedem było skrajnie wycieńczone. Właściciel gospodarstwa tłumaczył się tym, że ma problemy osobiste, a do tego co dzień pracuje również poza gospodarstwem, dlatego czasem brakuje mu czasu na zajęcie się inwentarzem – przekazał Radiu Białystok prokurator zajmujący się sprawą.

Nikt nie reagował...

Żywymi krowami, które odebrano 31-letniemu hodowcy zająć się musiał samorząd i lekarz weterynarii. Tymczasowo bydło oddano do gospodarstwa, z którym urząd gminy ma zawartą umowę. Prokurator postawił 31-latkowi zarzuty znęcania się nad zwierzętami i doprowadzenia do śmierci 10 sztuk bydła. Rolnikowi grozi kara 5 lat więzienia.

Prokuratura Rejonowa w Zambrowie prowadzi postępowanie w tej sprawie. Właściciela gospodarstwa objęto dozorem policyjnym i zastosowano u niego poręczenie majątkowe. Śledczy badają również, dlaczego żaden z sąsiadów nie zareagował wcześniej na złą sytuację zwierząt w gospodarstwie.