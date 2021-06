Rolnik zestrzelił drona

Dużo ostatnimi czasy mówi się i pisze o wykorzystaniu dronów w rolnictwie. Tymczasem w Austrii podczas ich praktycznego zastosowania doszło do dość niespotykanej sytuacji.

Całe zdarzenie miało miejsce w gminie Bleiburg położonej w kraju związkowym Karyntia w Austrii. Na zlecenie miejscowego stowarzyszenia myśliwych 12 czerwca tego roku firma oferująca usługi dronami wykonywała oblot nad łąkami. Miał on na celu zlokalizowanie młodej zwierzyny, a cała akcja miała za zadanie ochronić ją przed urazami jakich by mogła doznać w trakcie koszenia trawy. Jak podaje Departament Policji Stanowej w Karyntii około 8.30 51-letni rolnik poczuł się tak zaniepokojony obecnością drona, że zestrzelił go ze strzelby. Dron został poważnie uszkodzony.

Jak podkreśla policja dron nie przeleciał nad posiadłością rolnika, ani nad posiadłościami sąsiednimi. Początkowo sprawca, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów jednak w wyniku dalszych ustaleń przyznał się do do winy. Na rolnika nałożono zakaz posiadania broni, a policja skonfiskowała również pozostałą należącą do niego broń oraz wniosła oskarżenie o zniszczenie mienia. Podczas całego zdarzenia, nie było zagrożenia dla osób postronnych.