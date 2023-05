Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, to właśnie tu ma pracować RoLnikPL. Fot. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, FB, Twitter

Jak odkryli dziennikarze WP, Robert Nowacki z Suwerennej Polski ma umowę z TVP w Olsztynie, choć podobno nigdy tam nie pracował. Regionalna TVP prezentuje go jako dyrektora Ośrodka

Doradztwa Rolniczego. Dodatkowo jak podało WP, Robert Nowacki z konta RolnikPL atakuje opozycję PiS.

RoLnikPL zdemaskowany. Brał pieniądze z TVP, choć nie pracował

Robert Nowacki to działacz Suwerennej Polski (do niedawna Solidarnej Polski). Niedawno pojawił się na konwencji tej partii w Warszawie. Jak odkryli dziennikarze WP to nie jego jedyna rola.

Nowacki został też mianowany radnym powiatowym w Węgorzewie z ramienia komitetu Ponad Podziałami. W trakcie kadencji przedstawiano go jako działacza ówczesnej Solidarnej Polski. Media rządowe w materiałach prezentowały go jako "szefa Solidarnej Polski na Warmii i Mazurach".

Dziennikarze WP odkryli, też, że działacz i rolnik (gospodaruje na 40 ha) zatrudniony jest w regionalnej olsztyńskiej TVP, gdzie występuje często w roli eksperta, w tym jako dyrektor oddziału Warmińsko-Mazurskiego ODR w Olecku. Można rzec - idealne dopełnienie.

Niezależny ekspert od rolnictwa w olsztyńskiej TVP

Robert Nowacki występuje jako polityk w programach informacyjnych TVP. Dla odmiany w programach TVP Info w roli eksperta od rolnictwa. Szymon Jadczak z WP ustalił, że Nowacki jeszcze jako polityk Solidarnej Polski pierwszą umowę z publiczną telewizją podpisał w 2018 r. Zgodnie z ustaleniami, co roku podpisuje z TVP kolejne umowy-zlecenia obowiązujące przez kolejnych 12 miesięcy.

Jak podali dziennikarze WP co miesiąc dostawał 10.5 tys. zł. Tyle że według dziennikarzy TVP nigdy tam naprawdę nie pracował.

Pracownicy olsztyńskiego ośrodka TVP w rozmowie z WP wspomnieli jedynie, że Nowacki dopiero kilka miesięcy temu założył służbową skrzynkę w domenie TVP. Zrobił to, gdy jego umowę poddano kontroli z zewnątrz.

Nowacki miał występować w materiałach regionalnej TVP, jako beneficjent niezliczonych rządowych projektów realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W programach zazwyczaj wyrażał zachwyt dotyczący rządowych projektów, które zmieniają życie gminy na lepsze.

Nowacki jako pracownik WMODR w Olecku

Jak odkryli dziennikarze WP w ośrodku WMODR nikt nie wie, że jest zatrudniony dodatkowo w TVP. Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie nie miał wiedzy na temat równoległego zatrudnienia.

Robert Nowacki trolluje opozycję z konta RoLnikPL

Jak odkryli dziennikarze WP, praca w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olecku i TVP to nie jedyne zajęcia polityka. Nowacki chętnie też działa w Internecie. RoLnikPL to jego konto. Z niego - jak informuje wp.pl - upublicznia propagandę, w której atakuje opozycję PiS oraz Suwerennej Polski, chwali za to rządy Zjednoczonej Prawicy.