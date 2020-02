Rolniku zachowaj ostrożność – zwierzęta bywają nieobliczalne!

Przeglądając wpisy na różnych grupach rolniczych w mediach społecznościowych często można natknąć się na posty rolników, którzy dumni ze swoich pociech - pomocników, publikują okraszone pełnymi zachwytu komentarzami zdjęcia dzieci w oborach, chlewniach czy kurnikach, karmiących z zapałem inwentarz czy też prowadzących mniejsze lub większe bydło tudzież konie na wybieg czy pastwisko… Tymczasem – jak wynika z zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy – udział dzieci poniżej 16 roku życia przy pracach związanych z obsługą zwierząt jest absolutnie niewskazany.





Według danych KRUS – średnio każdego roku około 12% wszystkich wypadków, za które wypłacono odszkodowanie, wiąże się z obsługą zwierząt gospodarskich. Co rok przy obsłudze zwierząt giną co najmniej 3 osoby!

Zwierzęta każdego gatunku bywają nieobliczalne. Na pozór spokojne zwierze, z którym obcujemy codziennie może stać się pośrednio lub bezpośrednio śmiertelnie niebezpieczne. Według zaleceń, obsługa zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic karmiących, powinna być dokonywana wyłącznie przez doświadczone i zdrowe dorosłe osoby, najlepiej przez silnych mężczyzn.

Dzieci z uwagi na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne nie mogą bezpiecznie obsługiwać dużych zwierząt. Te mogą spowodować poważny uraz przez kopnięcie, przygniecenie, uderzenie, czy ugryzienie. Tym bardziej, że dzieci nie potrafią przewidywać ich reakcji na bodźce zewnętrzne. Ponadto kontakt ze zwierzętami gospodarskimi oraz brak higieny osobistej stwarza ryzyko zarażenia się chorobami odzwierzęcymi, które są szczególnie niebezpieczne dla młodych organizmów dzieci i mogą zaburzyć ich prawidłowy rozwój.

Do czynności niebezpiecznych dla najmłodszych należą także załadunek i rozładunek zwierząt, a także prace przy uboju i rozbiorze zwierząt. Wiąże się z nimi zagrożenie obrażeniami ze strony broniących się zwierząt, a ubój może dodatkowo spowodować uraz psychiczny u dziecka.

Nie oszukujmy się. Rodzice, którzy pozwalają dzieciom wykonywać jakiekolwiek prace obsługowe przy większych zwierzętach, np. przy koniach, nie uświadamiają sobie zagrożeń z tym związanych. Asekuracja osoby dorosłej jest pozorna i nie ustrzeże dziecka przed poważnymi urazami, gdy konia spłoszy nieprzewidziana sytuacja, np. przejeżdżający w pobliżu głośny pojazd.

Oczywiście - obserwacje potwierdzają, że częste kontakty z człowiekiem zwiększają ufność zwierząt. Ma to trudne do przecenienia znaczenie w chwilach ich stresu emocjonalnego, na przykład po odsadzeniu, podczas porodu, przyzwyczajania pierwiastek do karmienia cieląt lub przemieszczania zwierząt do nowego otoczenia. Ludzie powinni przemawiać do zwierząt i dotykać je. Powinno się to jednak odbywać na warunkach akceptowanych przez zwierzęta, tak by miały możliwość obejrzenia i powąchania człowieka, bo każde zaskoczenie przyniesie efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego. Warto więc zastanowić się - czy moje dziecko jest „przewidywalne” w kontakcie z moimi zwierzętami?

Niestety, wzrost liczby dużych, zautomatyzowanych gospodarstw sprawia, że kontakty z inwentarzem stają się rzadsze, a zwierzęta – mniej oswojone. Zmniejsza to ich ufność, a zatem wymaga wypracowania innych zachowań ludzi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała właśnie dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Rolniku - nawet jeśli twoje dziecko nie będzie brało udziału w tym konkursie – pomyśl, co możesz zrobić, aby zminimalizować ryzyko wypadku z udziałem zwierząt w twoim gospodarstwie!

Zdaniem ekspertów, warto poznać bliżej choćby charakterystykę poszczególnych hodowanych przez siebie gatunków zwierząt oraz przykłady wypadków w gospodarstwach rolnych. Ułatwia to bliższe poznanie zwierząt, ich naturalnych potrzeb i zachowań, a tym samym pozwala na wyciągnięcie wniosków, które umożliwią wypracowanie prawidłowych relacji człowiek – zwierzę.

Przykładowo zagrożenia bezpieczeństwa rolnika, jego rodziny (dzieci!) czy osób zatrudnionych przy chowie drobiu nie wynikają z zachowań czy psychiki zwierząt. Rzadko zdarza się tak zwane bezpośrednie zagrożenie ze strony drobiu, jednakże czasem indyki, gęsi czy koguty bywają agresywne wobec ludzi. Obserwując ptactwo można zauważyć nastroszenie piór, wydawanie dźwięków (gulgotanie, syczenie bądź gdakanie), bieganie wokół „intruza” i próby dziobania. Do bezpośredniego ataku może dojść, gdy atakowany człowiek (dziecko!) okaże bojaźliwość lub zacznie uciekać – o czym warto wiedzieć.

Takie sytuacje mogą sporadycznie zdarzyć się w gospodarstwach tradycyjnych, gdzie drób swobodnie chodzi po całym obejściu. O wiele częściej w gospodarstwach dochodzi do wypadków w wyniku poślizgnięcia się ludzi na zanieczyszczonych pomiotem chodnikach lub schodach. Takie upadki bywają z reguły groźne w skutkach i mogą prowadzić do skomplikowanych złamań kończyn, a nawet uszkodzenia kręgosłupa.

Warto pamiętać, że najczęstsze przyczyny niebezpiecznych zdarzeń w gospodarstwie to: reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach); narowistość i agresja zwierząt; niewłaściwy sposób obsługi; nieodpowiednie warunki bytowania (nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do wody i paszy, oraz wybiegów); infrastruktura nieprzystosowana do profilu produkcji i obsady zwierząt (brak korytarzy paszowych, ogrodzeń, ciasnota); nieprawidłowe metody poskramiania; wady konstrukcyjne budynków (niezabezpieczone otwory zrzutowe, studzienki i kanały gnojowe).

Nie ma idealnego sposobu zapobiegania wypadkom przy pracy ze zwierzętami, jednak podstawą są: zasada ograniczonego zaufania oraz wzmożona uwaga i koncentracja, nawet podczas wykonywania najprostszych czynności. A dzieci niech lepiej karmią swoje pluszaki…