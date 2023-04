Kto zapłaci za zabezpieczenie tranzytu pochodzących z Ukrainy produktów rolnych? Czy wprowadzone zabezpieczania okażą się wystarczające? odpowiedzi na nasze pytania udziela Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.

Przywrócenie tranzytu towarów rolnych z Ukrainy przez terytorium Polski jest wprowadzone na mocy jednego z zapisów rozporządzenia ministra rozwoju i technologii, które zostało opublikowane ostatniej nocy (20.04). Warunkuje ono możliwość przewozu towarów przez Polskę na podstawie przepisów unijnych o tranzycie zewnętrznym albo na podstawie konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken, pod warunkiem, że tranzyt przez nasz kraj zakończy się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej pytań niż odpowiedzi

Sprawa blokady wwozu produktów rolnych na teren Polski i wznowienie tranzytu na nowych zasadach budzi wiele emocji i pytań, czy podjęte zabezpieczenia okażą się wystarczające.

Sąsiadujące z nami państwa będą się chciały wzorować na podjętych przez nas działaniach dlatego tez zależy nam na wypracowaniu skutecznych systemów ochronnych. Każdy transport będzie konwojowany, od początku będzie ten nadzór, od samego wjazdu na teren unijny. Koszt plomb będzie leżał po stronie firm transportowych. My, jako instytucje państwowe, tym systemem plombujemy. Da nam to 100% pewności, że tranzyt będzie odbywał się tak, jak powinien- powiedział podczas Kongresu Polska Wieś XXI wieku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową minister Romanowski wyjaśnił, że konwojowanie transportów będzie obowiązywało jedynie przez pierwszy, testowy okres.

Musimy zbadać i mieć stuprocentową pewność skuteczności tego systemu i sprawdzić, jak to będzie dokładnie działało i dopiero wtedy co najwyżej pozostanie tylko ten system dozoru elektronicznego - dodał. – Trzeba ustabilizować rynek wewnętrzny, sytuację wewnętrzną polskich rolników. Przyjęliśmy zobowiązanie dotyczące transferu polskiego zboża w różne części świata. Tego zboża do kampanii żniwnej powinno wyjechać powyżej trzech milionów ton. Więc jeżeliby nadal napływałoby zboże z Ukrainy, to niestety byśmy mieli olbrzymie utrudnienia.

Pewności, co do skuteczności podjętych zabezpieczeń tranzytu nie ma. Rząd liczy jednak, że podjęte działania będą skuteczne.

Tak naprawdę praktyka pokaże, czy wprowadzone zabezpieczenia będą wystarczające. Uważam, że najlepszym sposobem byłoby przywrócenie ceł, wtedy mielibyśmy pewność, bo jak wiadomo motyw finansowy jest tym najbardziej przekonującym – mówił nam były minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk podczas Kongresu Polska Wieś XXI wieku.

Co po 30 czerwca?

Dużo wątpliwości budzi nie tylko sprawa dotycząca tranzytu, ale sam zakaz wwozu produktów rolnych. Dokładnie chodzi o okres jego obowiązywania. Rolnicy obawiają się, że po zniesieniu embarga, 30 czerwca, polski rynek zostanie ponownie zalany zbożem zza wschodniej granicy. Sytuacja wtedy będzie o tyle trudna, że żniwa na Ukrainie zaczynają się wcześniej niż w Polsce, a to z kolei budzi obawę o to, że zostaniemy zalani ukraińskimi produktami na chwilę przed rozpoczęciem żniw. Jak mówią rolnicy to „ugotuje” polski rynek rolny na kolejny sezon.